Версия охоты на полковника. Как полицейского выследили пьяным за рулем, когда он шел пешком

Фото: РИА Новости / Юрий Стрелец Поделиться Поделиться







Как стало известно 47news, у замначальника всеволожской полиции Сергея Серебрякова есть своя версия того, как его отстранили "за пьянку" от управления BMW X6. По словам его сослуживцев, утром 25 декабря знакомый довёз полковника до парковки у пожарной инспекции на улице Вахрушева. До отдела полиции – совсем недалеко.

Серебряков якобы вышел из автомобиля и пошёл пешком. Был в гражданском, говорят, не на службе. К полковнику подъехала машина ГИБДД. Из неё вышла дама-полковник в форме из отдела по работе с личным составом полицейского главка и два инспектора. Серебрякова попросили предъявить документы и сообщили, что он только что управлял машиной и есть подозрение, что пьяным. Замначальника как бы запротестовал, обратив внимание, что он в данный момент времени пешеход, а в машине был на пассажирском сидении. Ему в ответ: "Мы видели, вы были за рулём и камеры покажут".



Серебряков работал в полиции Центрального района Петербурга. Брат и отец также работали в полиции. На наши звонки Серебряков не ответил.

Товарища полковника посадили в патрульный автомобиль и повезли в пункт медосвидетельствования на Боровой улице в Петербурге. Причем с мигалками, несмотря на свободные дороги (утро субботы). Там он “надул” 0,189 мг/л. (0,160 мг/л - допустимое содержание алкоголя в крови). То есть превышение минимальное. Говорят, даже врач предложила погодить с полчаса перед вторым продуванием положенным по процедуре. Но ревизоры настояли на том, чтобы сделать это побыстрее. Так и сделали - показания были те же.

Так появился протокол по статье 12.8 Административного кодекса - "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения". С протоколом Серебряков не согласился, о чем сделал соответствующую запись.

Расстались проверяющие и офицер не очень дружелюбно - на обратной дороге его высадили на Индустриальном проспекте. На возмущение, мол, обещали довезти обратно до Всеволожска - помахали рукой. По словам собеседников в главке, Серебряков поехал в районную больницу во Всеволожске, где сдал кровь и мочу на анализ. От службы его пока не отстранили. Знакомым говорит, что операция была спланирована - он действительно накануне выпивал. Вроде на мероприятии в местной администрации.



По предварительным данным 47news, BMW X6 по факту принадлежит Серебрякову, но оформлен на другого человека. Что за знакомый его якобы подвозил - неясно. Куда он делся - тоже. По версии стороны оформленного, живёт неподалёку.

Если о ситуации абстрактно, то, по словам опрошенных сотрудников ГИБДД, история заурядная. “Видят, что мы подъезжаем, выходят, машину на ключ и отходят. Типа я же не водитель, а пешеход. Не проходит такое. Если инспектор видел и уверен, то оформляет. А если и результаты медосвидетельствования подтверждают, то он может хоть десять независимых экспертиз сделать”, - говорит один дорожных полицейских. По словам другого сотрудника, спасти может только видео, из которого понятно, что за рулём был другой человек. Но с учетом качества наших уличных камер маловероятно. “Либо хороший адвокат, который найдет нарушения при составлении протокола. Права не разъяснили или еще какая формальность”, - еще одна версия.

Что касается истинных причин охоты на него, то версий сегодня много, а все они из разряда – слухи.

