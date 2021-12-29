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В финале эффектных покатушек с разворотом через сплошную в Красном Селе водитель попал в западню

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Комичное видео получилось из записи камеры видеонаблюдения, установленной на улице Восстановления в Красном Селе.

Как сообщает 29 декабря паблик «Транспортный коллапс, Красное Село» во «ВКонтакте», вчера днём водитель «Тойоты» долго катался, а потом, совершив последний эффектный разворот с заносом через сплошную линию, которую не видно под снегом, заехал на полусферу — «пупырку», которая сейчас тоже не видна из-за снега.

«Насадился очень основательно, целый час ребята у КФЦ пытались снять машину с пупырки, но ничего не получилось. До самого вечера машина стояла грустно брошенной», — рассказывает паблик.

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Комментарии (1)

Игoрь
Когда я повис рычагом передней подвески повис на такой полусфере, то снял с нее автомобиль при помощи домкрата и доброго гаишника. После успешного освобождения домкрат пришлось выкинуть.
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