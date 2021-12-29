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В Голливуде появился завидный холостяк. Шварценеггер официально развелся с женой

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После десяти лет судов актер и политик Арнольд Шварценеггер развелся.

Терминатор официально свободен. В США завершился суд по разделу имущества между актером Арнольдом Шварценеггером и его супругой Марией Шрайвер.

Как сообщает 29 декабря РИА Новости со ссылкой на портал TMZ, нажитые за более 20 лет совместной жизни 400 млн долларов супруги поделили практически пополам.

О расставании пара, которая поженилась в 1986 году, сообщила в 2011 году после слухов о внебрачной связи Шварценеггера с домработницей и рождении сына.

В официальном браке у актера и политика родились четверо детей.

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Комментарии (5)

Modest_5e4ce41f7533b
"Я тебя отпускаю" - фраза одного его героя.
Cashmare
достиг всего, чего хотел, теперь можно и для себя пожить ) только не надо больше сниматься в фильмах типа "убить гюнтера" )))
261847251
"Знаете кто этот мощный старик?"
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