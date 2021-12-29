В Голливуде появился завидный холостяк. Шварценеггер официально развелся с женой

После десяти лет судов актер и политик Арнольд Шварценеггер развелся.



Терминатор официально свободен. В США завершился суд по разделу имущества между актером Арнольдом Шварценеггером и его супругой Марией Шрайвер.



Как сообщает 29 декабря РИА Новости со ссылкой на портал TMZ, нажитые за более 20 лет совместной жизни 400 млн долларов супруги поделили практически пополам.



О расставании пара, которая поженилась в 1986 году, сообщила в 2011 году после слухов о внебрачной связи Шварценеггера с домработницей и рождении сына.

