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Ночь необычных пожаров. Строительные бытовки загорелись в Петербурге одновременно

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Два похожих пожара произошли на юге Петербурга минувшей ночью почти одновременно.

Как сообщает городское ГУ МЧС, 29 декабря в 1:56 поступил вызов на 6-й Предпортовый проезд (Московский район). Там у дома 14, корпус 1, загорелась дощатая строительная бытовка размером 2 на 6 метров. Два расчёта (10 человек) ликвидировали пожар в 2:26.

Через три минуты после первого вызова, в 1:59, позвонили из Петродворцового района. На Красносельском шоссе, 62, вспыхнули строительные бытовки, установленные в два яруса, — всего их семь штук. Огонь охватил 30 квадратных метров. К 2:31 три пожарных расчёта (15 человек) всё потушили.

Сведения о пострадавших в обоих случаях не поступали, отмечают в ГУ МЧС.

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