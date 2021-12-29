Ночь необычных пожаров. Строительные бытовки загорелись в Петербурге одновременно

Два похожих пожара произошли на юге Петербурга минувшей ночью почти одновременно.



Как сообщает городское ГУ МЧС, 29 декабря в 1:56 поступил вызов на 6-й Предпортовый проезд (Московский район). Там у дома 14, корпус 1, загорелась дощатая строительная бытовка размером 2 на 6 метров. Два расчёта (10 человек) ликвидировали пожар в 2:26.



Через три минуты после первого вызова, в 1:59, позвонили из Петродворцового района. На Красносельском шоссе, 62, вспыхнули строительные бытовки, установленные в два яруса, — всего их семь штук. Огонь охватил 30 квадратных метров. К 2:31 три пожарных расчёта (15 человек) всё потушили.

