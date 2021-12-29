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Пока ещё в Петербурге зима. Но с Атлантики идёт новый вихрь, и Северо-Запад — первый на его пути

Классическая зима в Петербурге продолжается, хотя морозы уже не такие сильные, как несколько дней назад. И главное — к нам уже движется новый циклонический вихрь, который принесёт перемены.

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Фото: vk.com/dorinspb
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По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 29 декабря в Петербурге будет облачно, преимущественно без осадков, ветер южный 6–11 м/с. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет понижаться. Температура воздуха составит минус 5–7 градусов.

Это обычная для конца декабря температура, отмечает «Яндекс». Чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в Петербурге бывает паcмурно, от минус 12 до 0 градусов. Самое холодное 29 декабря выдалось в 1978 году, минус 36, а самое тёплое — в 2011 году, плюс 5.

На смену нынешнему циклону уже идёт новый, атлантический. Под его удар первыми попадут Северо-Запад и Центр. Помимо осадков он несёт тёплые воздушные массы, и в Россию они смогут пробиться точно к Новому году — 31 декабря, сообщает центр «Фобос».

По данным СЗ УГМС, 31 декабря будет уже всего минус 1–3 градуса. В ближайшие два дня возможен небольшой снег.

Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru
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Фото: vk.com/dorinspb
Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru

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