Пока ещё в Петербурге зима. Но с Атлантики идёт новый вихрь, и Северо-Запад — первый на его пути

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 29 декабря в Петербурге будет облачно, преимущественно без осадков, ветер южный 6–11 м/с. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет понижаться. Температура воздуха составит минус 5–7 градусов.



Это обычная для конца декабря температура, отмечает «Яндекс». Чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в Петербурге бывает паcмурно, от минус 12 до 0 градусов. Самое холодное 29 декабря выдалось в 1978 году, минус 36, а самое тёплое — в 2011 году, плюс 5.

