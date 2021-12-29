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Местные жители и дорожные рабочие. В Махачкале полиции пришлось пресекать массовую драку стрельбой в воздух

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В Махачкале произошла массовая драка, в которой участвовали около 40 человек. Полицейским пришлось стрелять в воздух, сообщает 28 декабря пресс-служба МВД по Дагестану.

По данным ведомства, конфликт начался с перепалки 38-летнего местного жителя и работника подрядной организации. Как рассказали в мэрии города РБК, «недопонимание» возникло из-за того, что кто-то решил проехать через закрытый на ремонт участок дороги, и в итоге местные жители подрались с дорожными рабочими.

Семь человек, не подчинившихся полиции, задержали. От применения оружия никто не пострадал.

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Комментарии (7)

altnec
В начале 80-х через ячейки в Дагестане и деятелей в Москве начиналось то, что теперь уже забыть нельзя никогда.
Что-то это, на первый взгляд незначительное событие, выглядит совсем не таким как кажется.
hal9000
Скоро Газпром турков понавезет..батлы в городе начнутся нехилые...)
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