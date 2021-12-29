Местные жители и дорожные рабочие. В Махачкале полиции пришлось пресекать массовую драку стрельбой в воздух

В Махачкале произошла массовая драка, в которой участвовали около 40 человек. Полицейским пришлось стрелять в воздух, сообщает 28 декабря пресс-служба МВД по Дагестану.



По данным ведомства, конфликт начался с перепалки 38-летнего местного жителя и работника подрядной организации. Как рассказали в мэрии города РБК, «недопонимание» возникло из-за того, что кто-то решил проехать через закрытый на ремонт участок дороги, и в итоге местные жители подрались с дорожными рабочими.