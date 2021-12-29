Два приятеля в Тюмени получили 17 и 14 лет колонии за убийство на спор

Следствием и судо установили, что в ночь на 19 сентября 2015 года между тогда еще 19-летним и 26-летним нетрезвыми жителями села произошел спор. Младший решил доказать старшему приятелю, что способен убить первого встречного. На автомобиле они подобрали возвращавшегося из гостей домой мужчину и предложили его подвезти. На соседней улице попутчика избили, затем вывезли в лес, где пособник дал приятелю штыковую лопату, острием которой он трижды ударил жертву по голове. От полученных ран мужчина умер. На следующий день убийца вернулся и утопил его в болоте. Там и нашли останки.

Преступление было совершено в сентябре 2015 года и раскрыто весной 2021.

Двое жителей Тюменской области получили 17 и 14 лет колонии строгого режима за убийство односельчанина на спор. Подробности 28 декабря сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона в Telegram-канале.

«Суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 26-летнего жителя села Абатское Дмитрия Т. и его 32-летнего сообщника Дмитрия Г.. Т. признан виновным в убийстве из хулиганских побуждений (п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Его сообщник — в пособничестве в убийстве (ч. 5 ст. 33, п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ)», — говорится в сообщении суда.



Помимо этого, суд взыскал с осужденных в пользу родных погибшего 5 млн рублей в возмещение морального вреда.

