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Гостей Рождественской ярмарки на Конюшенной площади кормят блинами «с колес»

На Конюшенной площади гостей городской Рождественской ярмарки ждут нарядные корнеры с сувенирами, подарками ручной работы и сладостями, каток площадью 720 квадратных метров. А еще сюда приехал оригинальный фудтрак от сети ресторанов домашней кухни «Теремок» с фирменными блинами и согревающими напитками.

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Яркий современный фургон на колесах — одновременно кухню и линию раздачи — «Теремок» установил на городской ярмарке впервые. В прежние времена это было невозможно из-за пробелов в законодательстве – тренд, который уже давно радует гостей уличных праздников в США и Европе, у нас был фактически запрещен.

Если сравнить фудтрак и привычный горожанам киоск, первый выигрывает по всем параметрам. Заказы готовят быстрее, поскольку более просторная кухня вмещает дополнительное оборудование. Фургон менее требователен по техническим условиям, а значит, может работать там, где другим вариантам не находится места. И кроме того, ему легко придать любой внешний вид – от классического и строгого до яркого фестивального, а значит, он быстро «впишется» в любую обстановку.

В «Теремке» на колесах так же приветливо, вкусно и безопасно, как в ресторане. До полудня здесь подают знаменитые завтраки: пышные омлеты с разнообразными начинками и эксклюзивный блин «Глазунья». А в любое время работы ярмарки — то есть, с 11 до 21 — разнообразные блины.

Для удобства гостей рядом с нарядным фургоном установили симпатичную деревянную мебель в окружении пушистых елочек: можно присесть со стаканчиком ароматного кофе, немного помечтать или сделать волшебное новогоднее селфи.

Приходите с друзьями и близкими, чтобы окунуться в беззаботную праздничную атмосферу, полюбоваться нарядным фудтраком и побаловать себя любимыми блюдами от «Теремка»!

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