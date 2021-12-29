Гостей Рождественской ярмарки на Конюшенной площади кормят блинами «с колес»

Яркий современный фургон на колесах — одновременно кухню и линию раздачи — «Теремок» установил на городской ярмарке впервые. В прежние времена это было невозможно из-за пробелов в законодательстве – тренд, который уже давно радует гостей уличных праздников в США и Европе, у нас был фактически запрещен.



Если сравнить фудтрак и привычный горожанам киоск, первый выигрывает по всем параметрам. Заказы готовят быстрее, поскольку более просторная кухня вмещает дополнительное оборудование. Фургон менее требователен по техническим условиям, а значит, может работать там, где другим вариантам не находится места. И кроме того, ему легко придать любой внешний вид – от классического и строгого до яркого фестивального, а значит, он быстро «впишется» в любую обстановку.

