Воспитанникам детского дома в Петербурге устроили предновогодний концерт военного оркестра Росгвардии

Воспитанников петербургского детского дома-интерната 28 декабря поздравил с наступающим Новым годом военный оркестр. На мероприятии звучали как отечественные, так и зарубежные хиты, сообщает пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии.
«Среди них [хитов] были «В лесу родилась ёлочка», «Кабы не было зимы…», «Jingle bells», «Гардемарины, вперед». Особый восторг вызвало дефиле военного оркестра с одновременным исполнением мелодий», — говорится в сообщении.
пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии
Отмечается, что после основной программы музыканты в погонах устроили концерт по заявкам.