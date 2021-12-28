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Воспитанникам детского дома в Петербурге устроили предновогодний концерт военного оркестра Росгвардии

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Воспитанников петербургского детского дома-интерната 28 декабря поздравил с наступающим Новым годом военный оркестр. На мероприятии звучали как отечественные, так и зарубежные хиты, сообщает пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии.

«Среди них [хитов] были «В лесу родилась ёлочка», «Кабы не было зимы…», «Jingle bells», «Гардемарины, вперед». Особый восторг вызвало дефиле военного оркестра с одновременным исполнением мелодий», — говорится в сообщении.

пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии

Отмечается, что после основной программы музыканты в погонах устроили концерт по заявкам.

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Комментарии (6)

Stargazer_5e4cc3b703773
По сути - хорошо, конечно. Но я бы нассал в колготки, когда пятнистые "Работает омон! Мордой в землю!" начали бы дудеть тебе в ухо колыбельную в исполнении Зинчука.
Денеб
Военный оркестр ФСИН тоже бы не помешал...... С пытошной увертюрой.....
265984735
То есть за счёт бюджета ещё содержится оркестр для ведомства, которому он по функциям ведомства не нужен. А у Роскосмоса есть свой оркестр? У РКН?
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