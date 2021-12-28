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Собянин рассказал о подготовке к новой волне коронавируса

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Москва готовится к новой волне коронавируса. Об этом 28 декабря заявил мэр столицы Сергей Собянин, комментируя принимаемые меры в связи со штаммом «омикрон».

«Вот сегодня как раз у нас проходил координационный совет. Министерство здравоохранения докладывало, что специально была делегирована группа врачей в Южную Африку, специально изучали методы лечения, с чем столкнулось человечество и так далее, и готовит новые рекомендации. Мы со своей стороны тоже занимаемся подготовкой к новой волне амбулаторного звена, стационарного», — сказал Собянин в эфире телеканала ТВЦ.

«Пятьдесят процентов коечного фонда сегодня находится в горячем резерве, 6 тысяч коек у нас задействовано, 6 тысяч даже еще не выводим из горячего этого резерва», — добавил он.

«Москва живет нормальной жизнью, несмотря на пандемию, поэтому можно строить планы и после новогодних каникул», — резюмировал Сергей Собянин.

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Комментарии (2)

Денеб
Собянин готовит нам новую волну заражённых москвичей - туристов......
262224921
Собянин (наверх-Путину ): всё хорошо прекрасная Маркиза, всё хорошо, всё хорошо.
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