Собянин рассказал о подготовке к новой волне коронавируса

«Вот сегодня как раз у нас проходил координационный совет. Министерство здравоохранения докладывало, что специально была делегирована группа врачей в Южную Африку, специально изучали методы лечения, с чем столкнулось человечество и так далее, и готовит новые рекомендации. Мы со своей стороны тоже занимаемся подготовкой к новой волне амбулаторного звена, стационарного», — сказал Собянин в эфире телеканала ТВЦ.

Москва готовится к новой волне коронавируса. Об этом 28 декабря заявил мэр столицы Сергей Собянин, комментируя принимаемые меры в связи со штаммом «омикрон».

«Пятьдесят процентов коечного фонда сегодня находится в горячем резерве, 6 тысяч коек у нас задействовано, 6 тысяч даже еще не выводим из горячего этого резерва», — добавил он.



«Москва живет нормальной жизнью, несмотря на пандемию, поэтому можно строить планы и после новогодних каникул», — резюмировал Сергей Собянин.