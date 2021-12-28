Белка навела ужас на целый город, покусав 18 человек за два дня. Люди боялись выходить из дома

Город Бакли в Уэльсе пережил несколько сложных дней из-за одной агрессивной белки. Возможно, она просто несчастна.



Как пишет 28 декабря Daily Mail, белка за 48 часов покусала 18 человек. Первыми пострадавшими стали пенсионеры, гулявшие с собаками, и люди, выносившие мусор. Кому-то белка казалась ручной, с ней начинали играть, и тут она нападала.



После сообщений местных СМИ жители начали бояться выходить из дома на улицу. Белку прозвали «кровожадной». Всем жертвам сделали уколы от столбняка.

