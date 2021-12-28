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Белка навела ужас на целый город, покусав 18 человек за два дня. Люди боялись выходить из дома

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Город Бакли в Уэльсе пережил несколько сложных дней из-за одной агрессивной белки. Возможно, она просто несчастна.

Как пишет 28 декабря Daily Mail, белка за 48 часов покусала 18 человек. Первыми пострадавшими стали пенсионеры, гулявшие с собаками, и люди, выносившие мусор. Кому-то белка казалась ручной, с ней начинали играть, и тут она нападала.

После сообщений местных СМИ жители начали бояться выходить из дома на улицу. Белку прозвали «кровожадной». Всем жертвам сделали уколы от столбняка.

Власти объявили охоту на белку. Поймать её удалось 65-летней местной жительнице Коррин Рейнольдс, которая давно её подкармливала и, по её словам, подружилась с животным. Она передала белку ветеринарам. По одной из версий, к повышенному уровню агрессии могла привести опухоль в мозге.

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Комментарии (13)

lince
Может, она бешеная? Если да, то всё очень серьёзно.
AlBerkut
Так, одна белка надела ужас на целый город... Хм...
А вопрос, нафига тогда тратить столько бабла на содержание армии, разработку и производство оружия, рисование мультиков, когда можно просто выпустить N белок, которые толпой наведут ужаса на всю страну? 🤔
Суровые русские белки, специального назначения 😂😂😂
Денеб
"Белка навела ужас на целый город".....Сюжет для фильма ужасов..... Стивен Кинг отдыхает....
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