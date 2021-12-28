Русалочий хвост, корова и мотокультиватор. Дед Мороз рассказал, что просят у него дети

Дед Мороз из Великого Устюга рассказал о самых необычных подарках, которые просили у него в этом году юные россияне. В их числе был русалочий хвост для маленькой пермячки, а также абонемент в бассейн, рассказал он 28 декабря на пресс-конференции в Москве.



«В Ростове-на-Дону дети просили для мамы корову и мотокультиватор для земли», — цитирует его ТАСС.



Также Дед Мороз уточнил, что и сам получил интересный подарок — рисунок «настоящего ядерного реактора». Этот сюрприз стал для дедушки одним из самых необычных за последние годы.

