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Русалочий хвост, корова и мотокультиватор. Дед Мороз рассказал, что просят у него дети

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Дед Мороз из Великого Устюга рассказал о самых необычных подарках, которые просили у него в этом году юные россияне. В их числе был русалочий хвост для маленькой пермячки, а также абонемент в бассейн, рассказал он 28 декабря на пресс-конференции в Москве.

«В Ростове-на-Дону дети просили для мамы корову и мотокультиватор для земли», — цитирует его ТАСС.

Также Дед Мороз уточнил, что и сам получил интересный подарок — рисунок «настоящего ядерного реактора». Этот сюрприз стал для дедушки одним из самых необычных за последние годы.

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Комментарии (4)

Денеб
Дедушка Мороз! Измени жизнь к лучшему! Чтобы каждый получил то, что заслуживает.....
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