Петербуржцы жалуются омбудсмену на сбои в работе почты и поликлиник

В петербургском аппарате Уполномоченного по правам человека подвели итоги горячей линии, проведенной совместно с Главным бюро медико-социальной экспертизы. Информация об этом 28 декабря появилась на сайте омбудсмена.
На линию поступило 53 обращения, большинство из которых было связано с временным порядком установления и изменения группы инвалидности, введенным в апреле 2020 года из-за пандемии. «Судя по обращениям дозвонившихся на горячую линию петербуржцев, все не так гладко, как хотелось бы. Система определенно дает сбой как на начальном этапе (на уровне медицинских организаций, на которые возложено оформление документов для заочной экспертизы), так и на финальном (на уровне доставки гражданам почтовых отправлений с оригиналами справки об инвалидности и ИПРА)», — сообщили в пресс-службе.
Так, в некоторых поликлиниках людям отказывали в оформлении документов на медико-социальную экспертизу (МСЭ) или затягивали процесс, нарушая установленные сроки. В других людей наоборот направляли на МСЭ без необходимости.
Еще одна проблема — ненадлежащее качество информирования людей о доставке им оригиналов медицинских документов. Многие дозвонившиеся жаловались, что не получили уведомления о поступлении на почту заказного письма с оригиналами нужных справок. Из-за пропущенных сроков их отправили адресанту.
Отметим, согласно временному порядку установления и изменения группы инвалидности, МСЭ проводится заочно на основании документов, предоставляемых медицинскими организациями, в которых граждане наблюдаются. Установленные ранее группы инвалидности, индивидуальные программы реабилитации и абилитации (ИПРА) продлеваются на шесть месяцев автоматически. Оригиналы справки об инвалидности и программы реабилитации направляют гражданам заказными письмами.