Петербуржцы жалуются омбудсмену на сбои в работе почты и поликлиник

В петербургском аппарате Уполномоченного по правам человека подвели итоги горячей линии, проведенной совместно с Главным бюро медико-социальной экспертизы. Информация об этом 28 декабря появилась на сайте омбудсмена.

На линию поступило 53 обращения, большинство из которых было связано с временным порядком установления и изменения группы инвалидности, введенным в апреле 2020 года из-за пандемии. «Судя по обращениям дозвонившихся на горячую линию петербуржцев, все не так гладко, как хотелось бы. Система определенно дает сбой как на начальном этапе (на уровне медицинских организаций, на которые возложено оформление документов для заочной экспертизы), так и на финальном (на уровне доставки гражданам почтовых отправлений с оригиналами справки об инвалидности и ИПРА)», — сообщили в пресс-службе.