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Поломка морозильника испортила почти 45 тысяч доз «Спутника» в Псковской области

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В Псковской области около 45 тысяч доз вакцины от коронавируса испортилось из-за проблем с морозильной установкой. Об этом 28 декабря сообщил губернатор региона Михаил Ведерников на заседании оперштаба, передает «АиФ — Псков».

По данным издания, речь идет о вакцинах «Спутник V» и «Спутник Лайт». Губернатор отметил, что, согласно оценке специалистов, морозильник вышел из строя из-за заводского брака. В ситуации призвали разобраться областную прокуратуру.

«Фонтанка» писала, что в июле беда пришла в красноярскую больницу — ее затопил ливень и уничтожил 1,5 тысячи доз вакцины от коронавируса и оборудование.

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Комментарии (13)

VKuser203216
Сейчас, чтобы убытки были минимальными начнут колоть размороженную неправильно вакцину. Потом эти же веселуны- плясуны будут орать, что Гинцбург виноват и вакцина не действует.
Дядя Бо
Похоже на происки НАТО, на попытку ослабить обороноспособность Псковской области. Ну, либо, половцы с печенегами опять барагозят.
Кругом враги. Жесть.
angel of death
надеюсь владельца холодильника посадят за халатность... =)
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