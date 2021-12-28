Поломка морозильника испортила почти 45 тысяч доз «Спутника» в Псковской области

В Псковской области около 45 тысяч доз вакцины от коронавируса испортилось из-за проблем с морозильной установкой. Об этом 28 декабря сообщил губернатор региона Михаил Ведерников на заседании оперштаба, передает «АиФ — Псков».

По данным издания, речь идет о вакцинах «Спутник V» и «Спутник Лайт». Губернатор отметил, что, согласно оценке специалистов, морозильник вышел из строя из-за заводского брака. В ситуации призвали разобраться областную прокуратуру.



«Фонтанка» писала, что в июле беда пришла в красноярскую больницу — ее затопил ливень и уничтожил 1,5 тысячи доз вакцины от коронавируса и оборудование.

