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Любопытное несоответствие. За год насчитали миллион турпоездок из Москвы в Петербург, а обратно — почти вдвое меньше

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Более 1 миллиона поездок из российской столицы в Северную столицу совершили туристы в 2021 году. В основном это были поездки к друзьям и родственникам, а также на новые театральные постановки или на выставки. Об этом 28 декабря рассказала на пресс-конференции председатель столичного комитета по туризму Екатерина Проничева.

Из Санкт-Петербурга в Москву в 2021 году было совершено 592 тысячи поездок.

«Москва и Санкт-Петербург — два чудеснейших города. <...> Если посмотреть статистику взаимных туристических потоков, то можно обнаружить, что жители Москвы и Санкт-Петербурга традиционно много путешествуют в гости к друг другу», — цитирует Проничеву ТАСС.

Для сравнения: в 2020 году зафиксировано 830 тысяч поездок из Москвы в Петербург, а в 2019 году — 999 тысяч.

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Комментарии (2)

Cashmare
вот, говорили же, что москва - не резиновая, лопнула наконец, и разбрызгала всё содержимое
Урус-Баши
Нормальное несоответствие. Туда, в столицу, попасть было труднее из-за антиковидных ограничений, которые в Москве были строже. Ожидать следует ещё больший наплыв москвичей, с учетом ожидаемой отмены платы за общественные туалеты. Жизнь и отдых здесь дешевле.
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