Любопытное несоответствие. За год насчитали миллион турпоездок из Москвы в Петербург, а обратно — почти вдвое меньше

Более 1 миллиона поездок из российской столицы в Северную столицу совершили туристы в 2021 году. В основном это были поездки к друзьям и родственникам, а также на новые театральные постановки или на выставки. Об этом 28 декабря рассказала на пресс-конференции председатель столичного комитета по туризму Екатерина Проничева.



Из Санкт-Петербурга в Москву в 2021 году было совершено 592 тысячи поездок.



«Москва и Санкт-Петербург — два чудеснейших города. <...> Если посмотреть статистику взаимных туристических потоков, то можно обнаружить, что жители Москвы и Санкт-Петербурга традиционно много путешествуют в гости к друг другу», — цитирует Проничеву ТАСС.

