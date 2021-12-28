Международник из Сирии не смог взыскать с метрополитена Петербурга компенсацию за прогул работы из-за отсутствия маски

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 28 декабря, в ноябре прошлого года Фаез Муамар не смог вовремя добраться на работу из-за строгого контроля на станции «Невский проспект-1». Сначала СИЗ требовали надеть сотрудники метро, затем к ним подключилась полиция, которая задержала иностранца, в результате чего тот опоздал.

Ленинский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску гражданина Сирии Фаеза Муамара к Петербургскому метрополитену. Мужчина требовал взыскать с перевозчика компенсацию морального вреда и судебных расходов. Началось все с того, что год назад его не пустили в метро из-за отсутствия маски.

Иностранный гражданин отметил, что с ним разговаривали грубо, а другие пассажиры без масок тем временем проходили на эскалатор свободно. Фаез заявил, что в тот момент чувствовал дискриминацию по отношению к себе. Суд просмотрел запись с видеорегистратора старшего инспектора службы транспортной безопасности. Было установлено, что Муамара остановили, попросили надеть маску, тот отказался, ссылаясь на дискриминацию в отношении себя. Затем сотрудник метрополитена предложил пассажиру СИЗ, но тот вновь отказался. Позже к Фаезу подошли полицейские, которые попросили перестать упираться и все-таки прикрыть органы дыхания. Их законное требование точно так же выполнено не было.



Истец просил о взыскании с ответчиков солидарно 100 000 руб. в качестве компенсации морального вреда и возмещения судебных расходов на оплату услуг представителя в размере 75 000 руб. Суд истцу отказал.



По данным «Фонтанки», Фаез Муамар в 2017 году прошел конкурс в магистратуру СПбГУ и поступил на факультет международных отношений. Также мужчина окончил магистратуру Межрегионального института экономики и права при Межпарламентской ассамблее ЕврАзЭС.

