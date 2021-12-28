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Омские ритуальщики предлагают написать усопшим. В ответ — гробовое молчание

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Неоднозначный креатив предложили сибирские работники сферы ритуальных услуг. «Фонтанка» попробовала — не получилось.

Некий Союз ритуальных организаций из Омска под Новый год запустил акцию «Поздравьте усопших родственников и друзей». «Любой желающий может отправить электронное письмо с поздравлениями и пожеланиями усопшему родственнику, другу или знакомому на почту вымышленного персонажа — Dead Morose. Акция продлится до 14 января. Каждый, кто напишет письмо, получит обратное ответное письмо от самого Dead Morose», — гласит объявление в соцсетях. На самом деле его не существует, это вымышленный персонаж, «который помогает психологически облегчить потерю близких», отмечается в сообщении.

Корреспондент «Фонтанки» опробовал сервис и написал письмо. Но ответа так и не пришло. Видимо, сибирякам не удалось наладить контакт с загробным миром.

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Комментарии (5)

infmr
На некоторых сайтах есть услуга "поставить виртуальную свечку" или отслужить "виртуальный молебен" . Наверно никто их не проверяет насколько точно они исполняют заказ и деньги они берут небольшие... А еще где-то читала. что раньше в гроб было принято класть моб.телефон. чтобы можно было позвонить усопшему. Правда, сейчас, через полгода счет обнулится и номер перейдет к кому-то другому )
angel of death
может этот Союз следом за Мемориалом прикроют?
ну раз у нас Правительство взяло тренд на ликвидацию всего и вся...
как говорится - всё в труху?
Oliv
Учатся у церкви. За основу взята услуга поминальных записок на панихиду.
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