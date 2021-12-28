Омские ритуальщики предлагают написать усопшим. В ответ — гробовое молчание

Неоднозначный креатив предложили сибирские работники сферы ритуальных услуг. «Фонтанка» попробовала — не получилось.
Некий Союз ритуальных организаций из Омска под Новый год запустил акцию «Поздравьте усопших родственников и друзей». «Любой желающий может отправить электронное письмо с поздравлениями и пожеланиями усопшему родственнику, другу или знакомому на почту вымышленного персонажа — Dead Morose. Акция продлится до 14 января. Каждый, кто напишет письмо, получит обратное ответное письмо от самого Dead Morose», — гласит объявление в соцсетях. На самом деле его не существует, это вымышленный персонаж, «который помогает психологически облегчить потерю близких», отмечается в сообщении.
Корреспондент «Фонтанки» опробовал сервис и написал письмо. Но ответа так и не пришло. Видимо, сибирякам не удалось наладить контакт с загробным миром.