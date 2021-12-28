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В Петербурге 40% детских садов и школ требуют ремонта. Смольный обещает «беспрецедентные» вложения

Почти 40% петербургских школ и детских садов нуждаются в ремонтных работах. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщила вице-губернатор Ирина Потехина 28 декабря.

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Кроме ремонта в учреждениях необходимо обновить мебель, инвентарь, компьютерное и лабораторное оборудование.

«На эти цели в бюджете Петербурга на ближайшую трехлетку — впервые за долгие годы — заложены беспрецедентные средства. И на ремонт, и на модернизацию пищеблоков, и на закупку новой мебели и оборудования. Теперь задача руководителей образовательных организаций — как можно скорее сформировать заявки на свои потребности, чтобы можно было уже в 2022 году, который наступит через несколько дней, приступить к обновлению», — отметила Потехина.

Согласно информации комитета финансов, в бюджете на 2022–2024 годы на содержание школ предусмотрено 227 млн, детских садов — 197 млн рублей.

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Комментарии (11)

shutnik78
а ремонт своим фирмам отдадим... и фейковый аукцион устроим? тогда можно и миллиарды влить...
gavr
Вот умеют они обещать и ставить вопросы. А больше - ничего
Ser_N0771
время неумолимо катится к 2024 году... а там: "выбОры, выбОры, все кандидаты п... (гудок парохода)" (с)
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