В Петербурге 40% детских садов и школ требуют ремонта. Смольный обещает «беспрецедентные» вложения

Кроме ремонта в учреждениях необходимо обновить мебель, инвентарь, компьютерное и лабораторное оборудование.



«На эти цели в бюджете Петербурга на ближайшую трехлетку — впервые за долгие годы — заложены беспрецедентные средства. И на ремонт, и на модернизацию пищеблоков, и на закупку новой мебели и оборудования. Теперь задача руководителей образовательных организаций — как можно скорее сформировать заявки на свои потребности, чтобы можно было уже в 2022 году, который наступит через несколько дней, приступить к обновлению», — отметила Потехина.

