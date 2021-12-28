FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-10°C/Завтра: -8
73.23р82.94р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Адвент-календарь для занятыхЭто на Новый годПромышленный Петербург

В бане на Энгельса гости пытались шантажировать администратора музыкальным автоматом

2
Печать

Курьезная история произошла 27 декабря в одной из общественных бань на севере Петербурга. Нетрезвые гости, не сумев воздействовать на администратора шантажом, украли музыкальный автомат.

Как сообщает 28 декабря пресс-служба Вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти, утром в понедельник двое сильно пьяных мужчин пришли в банный комплекс на проспекте Энгельса и хотели снять там комнату отдыха. Гости вели себя несдержанно, и администратор заведения отказала им в предоставлении услуг. В ответ мужчины подняли принадлежащий бане караоке-автомат и заявили, что вернут его, только если администратор им заплатит. Снова получив отказ, они вынесли технику из помещения и попытались скрыться.

Сотрудница комплекса нажала кнопку тревожной сигнализации, и на место прибыли сотрудники Росгвардии Выборгского района Петербурга. В 10:49 хулиганы были задержаны. Их доставили в 59-й отдел полиции.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

smith1
птица перепил
aprahka
Хорошо не автомат Калашникова..
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний