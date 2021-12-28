В бане на Энгельса гости пытались шантажировать администратора музыкальным автоматом

Курьезная история произошла 27 декабря в одной из общественных бань на севере Петербурга. Нетрезвые гости, не сумев воздействовать на администратора шантажом, украли музыкальный автомат.



Как сообщает 28 декабря пресс-служба Вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти, утром в понедельник двое сильно пьяных мужчин пришли в банный комплекс на проспекте Энгельса и хотели снять там комнату отдыха. Гости вели себя несдержанно, и администратор заведения отказала им в предоставлении услуг. В ответ мужчины подняли принадлежащий бане караоке-автомат и заявили, что вернут его, только если администратор им заплатит. Снова получив отказ, они вынесли технику из помещения и попытались скрыться.