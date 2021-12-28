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«Чёрное зеркало» в реальности. Для посетителей китайского «Макдоналдса» установили велотренажеры

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В нескольких ресторанах китайской сети «Макдоналдс» установили велотренажёры. Посетители смогут сразу же избавиться от чувства вины за лишние калории.

Как сообщает TJ 28 декабря со ссылкой на китайские СМИ, китайский «Макдоналдс» запустил в нескольких ресторанах страны программу Upcycle for Good. Проект назвали реакцией на политику правительства в области низких выбросов углерода.

Велотренажёры изготовлены из переработанного пластика. Во время кручения педалей вырабатывается электричество, с помощью которого посетители смогут подзарядить гаджеты.

@cris13yu

mc da China kkkk amei a ideia

♬ som original - cris13_u

Пока велотренажёры установили только в двух ресторанах — в Гуандуне и Шанхае. Компания намерена собирать отзывы от клиентов, чтобы в дальнейшем распространить идею на другие города Китая.

Картина с велотренажёрами напоминает сюжет сериала-антиутопии «Чёрное зеркало». В одной из серий рассказывается о будущем, в котором люди целыми днями крутят педали на велотренажерах для выработки энергии. Взамен они получают «призы», которые тратят на фастфуд.

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Комментарии (3)

odpetrograd
безумно глупо на мой взгляд есть вредную еду и успокаивать себя тем что тут же сжигаешь калории. хотелось бы комментарий гастроэнтеролога
Alex000
- "чувства вины за лишние калории"
Бедняги.
aprahka
Совсем,как бурлаки на Волге.
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