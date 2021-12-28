«Чёрное зеркало» в реальности. Для посетителей китайского «Макдоналдса» установили велотренажеры

В нескольких ресторанах китайской сети «Макдоналдс» установили велотренажёры. Посетители смогут сразу же избавиться от чувства вины за лишние калории.



Как сообщает TJ 28 декабря со ссылкой на китайские СМИ, китайский «Макдоналдс» запустил в нескольких ресторанах страны программу Upcycle for Good. Проект назвали реакцией на политику правительства в области низких выбросов углерода.



Велотренажёры изготовлены из переработанного пластика. Во время кручения педалей вырабатывается электричество, с помощью которого посетители смогут подзарядить гаджеты.

