В Петербурге за сутки госпитализировали больше 200 человек

Как говорится в эпидемиологической справке от 28 декабря, за минувшие сутки в стационары Петербурга поступили 224 новых больных. Всего на 8 002 койках находится 5 971 пациент. Из них 598 в реанимации, 330 подключены к ИВЛ. Еще 23 219 петербуржцев — на амбулаторном лечении.



За минувшие сутки первично привиты от коронавируса 1 154 человека, закончили цикл 4 269 . Полностью вакцинированы 2,65 млн жителей Петербурга. В запасе еще 960 тысяч доз.

