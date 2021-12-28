Как говорится в эпидемиологической справке от 28 декабря, за минувшие сутки в стационары Петербурга поступили 224 новых больных. Всего на
За минувшие сутки первично привиты от коронавируса
В Петербурге за сутки госпитализировали больше 200 человек
Госпитализация в Петербурге остается стабильной — за сутки в больницы города поступили чуть более двух сотен новых пациентов, сообщили в Смольном.
Как говорится в эпидемиологической справке от 28 декабря, за минувшие сутки в стационары Петербурга поступили 224 новых больных. Всего на
За минувшие сутки первично привиты от коронавируса
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27 декабря 2021, 23:16В мире сделали больше 9 млрд прививок от коронавируса
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26 декабря 2021, 16:07Nature: Все штаммы коронавируса научились подавлять иммунную систему человека
26 декабря 2021, 11:36Заболеваемость коронавирусом в Петербурге рухнула. За сутки насчитали меньше 2 тысяч случаев
24 декабря 2021, 18:27Эпидемиолог рассказал о необычных симптомах штамма «омикрон» у привитых от коронавируса
24 декабря 2021, 15:18Путин: Число заражений коронавирусом слишком велико
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