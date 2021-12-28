FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-10°C/Завтра: -8
73.23р82.94р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Адвент-календарь для занятыхЭто на Новый годПромышленный Петербург

В Петербурге за сутки госпитализировали больше 200 человек

Госпитализация в Петербурге остается стабильной — за сутки в больницы города поступили чуть более двух сотен новых пациентов, сообщили в Смольном.

0
Печать

Как говорится в эпидемиологической справке от 28 декабря, за минувшие сутки в стационары Петербурга поступили 224 новых больных. Всего на 8 002 койках находится 5 971 пациент. Из них 598 в реанимации, 330 подключены к ИВЛ. Еще 23 219 петербуржцев — на амбулаторном лечении.

За минувшие сутки первично привиты от коронавируса 1 154 человека, закончили цикл 4 269. Полностью вакцинированы 2,65 млн жителей Петербурга. В запасе еще 960 тысяч доз.

По теме (8)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний