В Сети появился сервис, позволяющий дарить ценные бумаги

drobotdean — freepik.com Поделиться Поделиться







Подарить акции, облигации и паи биржевых фондов можно как другому пользователю «Тинькофф Инвестиций», так и человеку, у которого нет счета. Эти финансовые инструменты доступны неквалифицированным инвесторам, для их приобретения не требуется проходить тестирование.

Чтобы сделать подарок, клиенту «Тинькофф Инвестиций» необходимо на странице ценной бумаги в мобильном приложении нажать кнопку «Подарить», указать количество бумаг и выбрать из записной книжки или самостоятельно ввести номер телефона получателя. Адресату придет СМС-сообщение или уведомление в приложении «Тинькофф Инвестиций» о подаренных ему акциях. Если получатель не является клиентом «Тинькофф», ему будет направлено уведомление о подарке, а также ссылка с заявкой на открытие брокерского счета и дебетовой карты.



Дарить акции можно в любое время вне зависимости от графика работы биржи. Если делать это в выходной, расчеты производятся на основе цены закрытия предыдущего торгового дня. Получатель может отказаться от подарка. В этом случае средства, потраченные на покупку, возвращаются на счет дарителя.

«Команда «Тинькофф Инвестиций» поздравляет всех с наступающими праздниками — теперь наши клиенты смогут подарить близким и друзьям оригинальные полезные подарки,— сказал Дмитрий Тарасов, руководитель управления развития и продвижения инвестиционных сервисов «Тинькофф Инвестиций». — Вместо вещи, которая, возможно, не пригодится, можно купить, например, акции ее производителя или долю в любой другой компании. Так вы сделаете человека ее совладельцем. Большинство вещей со временем теряют свою актуальность и падают в цене — в отличие от ценных бумаг, стоимость которых может вырасти. В «Тинькофф Инвестициях» более 10 000 инструментов различной стоимости для любой цели инвестирования. Владелец сам решит, продать свои акции или сделать ставку на их будущий рост.



В современном мире, где все больше внимания уделяется разумному потреблению и ответственному отношению к будущему, формальные подарки и сиюминутные впечатления отходят на второй план, уступая место иным ценностям. «Тинькофф Инвестиции» продолжают менять рынок, открывая новые возможности. Это еще одна наша революция: подарить ценные бумаги теперь можно без волокиты и посещения офиса брокеров».

АО «Тинькофф Банк», лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045–14050–100000 от 6 марта 2018 года.

Лицензия ЦБ РФ № 2673

Заключение договоров, по которым привлекаются инвестиции, с использованием инвестиционной платформы является высокорискованным и может привести к потере инвестированных денежных средств в полном объеме.

Новости компаний

