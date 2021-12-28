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Олимпийский чемпион Рублев заболел коронавирусом и не сыграет на теннисном турнире

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Российский теннисист Андрей Рублев не сыграет в командном турнире ATP Cup из-за коронавируса. Об этом 28 декабря сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на президента Федерации тенниса РФ (ФТР) Шамиля Тарпищева.

По его словам, о замене сейчас трудно говорить что-то конкретное, так как теннисисты сами решают такие вопросы. Сейчас Андрей Рублев находится на самоизоляции в Барселоне.

Командный турнир ATP Cup c участием 16 сборных пройдет с 1 по 9 января в Сиднее. Отечественные теннисисты включены в группу B, где проведут матчи c Италией, Австралией и Австрией.

Андрей Рублев – занимает пятое место в мировом рейтинге. На его счету десять побед на турнирах ATP (из них восемь в одиночном разряде). В составе сборной России он выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP 2021 года. В 2021 году стал олимпийским чемпионом в миксте.

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