Олимпийский чемпион Рублев заболел коронавирусом и не сыграет на теннисном турнире

Российский теннисист Андрей Рублев не сыграет в командном турнире ATP Cup из-за коронавируса. Об этом 28 декабря сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на президента Федерации тенниса РФ (ФТР) Шамиля Тарпищева.



По его словам, о замене сейчас трудно говорить что-то конкретное, так как теннисисты сами решают такие вопросы. Сейчас Андрей Рублев находится на самоизоляции в Барселоне.



Командный турнир ATP Cup c участием 16 сборных пройдет с 1 по 9 января в Сиднее. Отечественные теннисисты включены в группу B, где проведут матчи c Италией, Австралией и Австрией.

