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Водитель «Лады» не заметил трамвай на перекрестке у станции метро «Пионерская»

Трамвай застал врасплох невнимательного водителя в Приморском районе Петербурга утром 28 декабря. ДТП остановило электротранспорт на 20 минут.

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Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Артемий, около станции метро «Пионерская» водитель ВАЗ-2112 не заметил трамвай и столкнулся с ним. В пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс» «Фонтанке» рассказали, что авария произошла на проспекте Испытателей у Коломяжского проспекта. Водитель автомобиля, следуя в попутном направлении, стал поворачивать налево и столкнулся с правым передним бортом трамвая 55-го маршрута.

В результате аварии никто не пострадал. Задержка в движении трамваев из-за ДТП составила около 20 минут — с 11:09 до 11:28.

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Комментарии (3)

aprahka
БАзовое правило:"Пропусти попутный трамвай".Хотя о чем это я?Пешеходы идут через дорогу не оглядываясь по сторонам.А когда они садятся за руль,То тоже не оглядываются по сторонам...
Serg_I
Чтобы избежать таких столкновений, водители трамвая в этом месте обычно начинают движение первыми, перед переключением с красного на зелёный. А то ведь многие купившие права и не знают, что трамвай имеет преимущественное право при проезде перекрёстков...
Alex000
Слона-то и не приметил.
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