Водитель «Лады» не заметил трамвай на перекрестке у станции метро «Пионерская»

Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Артемий, около станции метро «Пионерская» водитель ВАЗ-2112 не заметил трамвай и столкнулся с ним. В пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс» «Фонтанке» рассказали, что авария произошла на проспекте Испытателей у Коломяжского проспекта. Водитель автомобиля, следуя в попутном направлении, стал поворачивать налево и столкнулся с правым передним бортом трамвая 55-го маршрута.
В результате аварии никто не пострадал. Задержка в движении трамваев из-за ДТП составила около 20 минут — с 11:09 до 11:28.