Уходящий год превзошел ажиотажный 2020-й по числу загородных сделок на 11%. Лидер — Всеволожский район

По данным экспертов агентства, средняя цена сделки не изменилась по отношению к 2020 году. Это обусловлено перемещением спроса с домовладений в дачных некоммерческих партнерствах (ДНП) в сторону более дешевых объектов в ИЖС, в удаленных локациях Выборгского и Гатчинского районов. Что касается домов ИЖС, то, если в 2020 году средний чек был 6,7 млн рублей, в 2021 году он снизился до 4,8 млн.

Объем сделок на вторичном загородном рынке Петербурга в 2021 году превзошел показатели пикового 2020-го года на 11%. По данным агентства «Петербургская Недвижимость» (Setl Group), при этом лидер покупательских предпочтений не изменился — это Всеволожский район с долей 23,3% от всех сделок.

— В 2021 году примерно одинаковые доли — по одной трети от всего объема спроса — приходились на сделки с домами ИЖС со средней ценой 4,8 млн руб. и с домами в садоводствах со средней ценой 3,1 млн руб., — рассказал Сергей Дроздов, генеральный директор агентства «Петербургская Недвижимость» (Setl Group).



Летом и в сентябре-октябре на загородном рынке популярностью пользовались благоустроенные участки с ландшафтным дизайном и дома с каминами, а также участки с банями. В ноябре-декабре высокий спрос на комфортные дома и ухоженные участки сохранился. Среди интересных сделок эксперты «Петербургской недвижимости» выделила дом в Волосовскойм районе с баней и гаражом на участке с фруктовыми деревьями по цене 4,2 млн руб.; участок за 1,75 млн руб. с главным и гостевым домами, баней и душем в Приозерском районе. Также купили жилой двухэтажный дом на участке с ландшафтным дизайном за 6,2 млн руб. в поселке Парголово и коттедж с просторной террасой за 3,7 млн руб. в Приозерском районе.



В Выборгском районе, неподалеку от Рощинского озера, купили участок площадью 12 соток за 5 млн рублей. В Белоострове — зимний дом площадью более 240 кв. м со всеми коммуникациями, гостевым домом, бассейном и участком с ландшафтным дизайном за 17 млн руб. Зимний дом с баней продан за 3,5 млн руб. в Гатчинском районе.

