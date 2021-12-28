Суд отпустил петербурженку, зарезавшую мужа. Её дочь спрятала нож

В ночь на 30 сентября 2020 года Евстигнеева в квартире на Большом Сампсониевском проспекте ударила кухонным ножом своего супруга. Лезвие вошло в вену левого бедра, рана оказалась смертельной. Женщина признала вину и пояснила, что вечером ее муж был дома и целый день пил. К ним заходил брат подсудимой, у которого муж одолжил денег и купил еще спиртного. На уговоры перестать пить он не реагировал.

Днем из школы вернулась старшая дочка, и Евстигнеевой удалось забрать у мужа бутылку, из-за чего он разозлился и попытался замахнуться на супругу. Почувствовав угрозу, она повернулась к нему, держа в руках нож. Мужчина попытался пнуть жену, но она нанесла ему удар лезвием. Потерпевший сел на диван, истекая кровью. На предложение вызвать скорую он ответил отказом и попросил не звонить матери. Затем Евстигнеев снял брюки, пережал ногу и залил ногу перекисью водорода — кровотечение уменьшилось. Мужчина сходил покурить и лег спать отдельно. Ночью жена попыталась его разбудить, но поняла, что он уже не дышит. Приехавшие медики констатировали смерть. Орудие преступления дочь вымыла и спрятала в коридоре на втором этаже.

Суд назначил Евстигнеевой наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год.