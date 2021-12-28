Медотвод — не оправдание. Фельдшера из Тобольска оштрафовали за силовую попытку привить школьника

В Тобольске фельдшер пыталась сделать прививку школьнику, несмотря на медотвод. Суд решил, что она переусердствовала. Об этом 28 декабря сообщает издание 72.RU.
«Ребенок прибежал домой раздетый, плакал, пояснил, что говорил медработнику о том, что ему нельзя делать прививку [туберкулинодиагностика. — Прим. ред.], что мама написала отказ. Однако Елена Владимировна ходила за ним, тащила в медкабинет, затем позвала двух ребят, которые схватили мальчика и стали толкать в сторону кабинета фельдшера. Сама Мальцева тоже применяла силу, заталкивая ученика в кабинет», — рассказала мать мальчика.
Подростку удалось вырваться из рук медика и убежать домой. У него обнаружили синяки на лбу, на левой голени и спине. Мать обратилась в полицию.
Вину фельдшер не признала и не стала извиняться. Суд учел, что женщина воспитывает двоих детей и ранее не привлекалась к ответственности, и оштрафовал ее на 5 тысяч рублей в доход государства.