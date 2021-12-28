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Медотвод — не оправдание. Фельдшера из Тобольска оштрафовали за силовую попытку привить школьника

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В Тобольске фельдшер пыталась сделать прививку школьнику, несмотря на медотвод. Суд решил, что она переусердствовала. Об этом 28 декабря сообщает издание 72.RU.

«Ребенок прибежал домой раздетый, плакал, пояснил, что говорил медработнику о том, что ему нельзя делать прививку [туберкулинодиагностика. — Прим. ред.], что мама написала отказ. Однако Елена Владимировна ходила за ним, тащила в медкабинет, затем позвала двух ребят, которые схватили мальчика и стали толкать в сторону кабинета фельдшера. Сама Мальцева тоже применяла силу, заталкивая ученика в кабинет», — рассказала мать мальчика.

Подростку удалось вырваться из рук медика и убежать домой. У него обнаружили синяки на лбу, на левой голени и спине. Мать обратилась в полицию.

Вину фельдшер не признала и не стала извиняться. Суд учел, что женщина воспитывает двоих детей и ранее не привлекалась к ответственности, и оштрафовал ее на 5 тысяч рублей в доход государства.

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Комментарии (31)

261847251
У неё з/п что-ли от количества уколотых зависит?
мухомор
дичь какая-то.
родителям ребёнка надо было идти до конца.
то что сумасшедшая медсестра сама мать и не привлекалось, совершенно не оправдывает её преступных действий.
кроме прочего тут ст. 150 УК РФ в полный рост. вовлекла в свои преступные деяния несовершеннолетних.
Москва 2041
Давно пора начать принудительную вакцинацию! Колоть всех прямо на улице. Организовать летучие отряды-двойки - один бьет в башню, второй через джинсы колет.
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