Медотвод — не оправдание. Фельдшера из Тобольска оштрафовали за силовую попытку привить школьника

В Тобольске фельдшер пыталась сделать прививку школьнику, несмотря на медотвод. Суд решил, что она переусердствовала. Об этом 28 декабря сообщает издание 72.RU.



«Ребенок прибежал домой раздетый, плакал, пояснил, что говорил медработнику о том, что ему нельзя делать прививку [туберкулинодиагностика. — Прим. ред.], что мама написала отказ. Однако Елена Владимировна ходила за ним, тащила в медкабинет, затем позвала двух ребят, которые схватили мальчика и стали толкать в сторону кабинета фельдшера. Сама Мальцева тоже применяла силу, заталкивая ученика в кабинет», — рассказала мать мальчика.

