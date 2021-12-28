По России за день насчитали
Летальную статистику за сутки пополнили 935 смертей, из которых 61 в Петербурге. Всего вирус забрал в РФ
С начала пандемии в России выявили
Петербург вышел на первое место по суточной заболеваемости коронавирусом
За прошедшие сутки в Петербурге выявили
По России за день насчитали
Летальную статистику за сутки пополнили 935 смертей, из которых 61 в Петербурге. Всего вирус забрал в РФ
С начала пандемии в России выявили
28 декабря 2021, 12:07Мурашко: Мы не имеем идеального лекарства от коронавируса
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter