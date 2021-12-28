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Петербург вышел на первое место по суточной заболеваемости коронавирусом

За прошедшие сутки в Петербурге выявили 1 802 случая коронавируса. Об этом 28 декабря сообщает оперштаб.

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По России за день насчитали 21 922 инфицированных COVID-19 (23 210 накануне). Новых заболевших зафиксировали во всех регионах. Петербург сегодня вырвался в лидеры по заболеваемости, а Москва с 1 705 опустилась на второе место по этому показателю.

Летальную статистику за сутки пополнили 935 смертей, из которых 61 в Петербурге. Всего вирус забрал в РФ 306 090 жизней.

С начала пандемии в России выявили 10 437 152 случая COVID-19.

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Комментарии (8)

Который живет на крыше
Особенно прелестно на фоне этой новости звучат заявления Смольного о коллективном иммунитете в 80% и выполнении плана по вакцинации. Кто-то явно заврался
52525252
Все правильно.Всё верно. Народ погуляет.Побухать. И в красную зону.
262224921
Срочно ревакцинировать!!! Бустерными дозами !!!
)))))
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