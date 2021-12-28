Петербург вышел на первое место по суточной заболеваемости коронавирусом

По России за день насчитали 21 922 инфицированных COVID-19 ( 23 210 накануне). Новых заболевших зафиксировали во всех регионах. Петербург сегодня вырвался в лидеры по заболеваемости, а Москва с 1 705 опустилась на второе место по этому показателю.



Летальную статистику за сутки пополнили 935 смертей, из которых 61 в Петербурге. Всего вирус забрал в РФ 306 090 жизней.