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Грабителя-чистюлю задержали в Купчино после кражи робота-пылесоса

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Сотрудники полиции Фрунзенского района задержали подозреваемого в краже робота-пылесоса.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 28 декабря, 27-летнего неработающего мужчину задержали 25 декабря по делу о краже робота-пылесоса из магазина на проспекте Славы, 43/49.

Похищение техники произошло еще 3 декабря. Грабитель, применив физическую силу, забрал коробку с роботом-пылесосом.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

Подозреваемого задержали у дома 8 по улице Хошимина.

Накануне ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

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Комментарии (5)

angel of death
ну я надеюсь, что вора можно поздравить с НГ, и что он будет встречать его подальше от общества =)
Alkaline
Это шедевр! - "Грабитель, применив физическую силу, забрал коробку с роботом-полицейским." Так и написано, я копипастил. ))

PS: кликуха Чистюля будет на зоне у грабителя.
VKuser555827
"Грабитель, применив физическую силу, забрал коробку с роботом-полицейским." Что-то часто стадать стали полицейские...
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