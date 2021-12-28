Грабителя-чистюлю задержали в Купчино после кражи робота-пылесоса

Сотрудники полиции Фрунзенского района задержали подозреваемого в краже робота-пылесоса.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 28 декабря, 27-летнего неработающего мужчину задержали 25 декабря по делу о краже робота-пылесоса из магазина на проспекте Славы, 43/49.
Похищение техники произошло еще 3 декабря. Грабитель, применив физическую силу, забрал коробку с роботом-пылесосом.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».
Подозреваемого задержали у дома 8 по улице Хошимина.
Накануне ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.