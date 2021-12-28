Паром заглох между Владивостоком и островом Попова. Пассажиры говорят, что капитан напился

Паром «Босфор Восточный» накануне потерял ход по пути из Владивостока на остров Попова из-за неполадок с двигателем. Об этом 28 декабря сообщает региональная транспортная прокуратура.



Накануне судно встало на якорь в 21:50 по местному времени в районе пролива Старка. На борту находились 47 пассажиров и 6 членов экипажа. На помощь направили спасателей. В 1:30 двигатель удалось запустить. Спустя полчаса паром пришвартовался к причалу и высадил людей. Никто не пострадал.



Пассажиры рассказали в соцсетях, что капитан «Босфора Восточный» был пьян. На опубликованном видео мужчина сам признается, что он «выпивший», и требует ему не мешать.

