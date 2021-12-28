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Паром заглох между Владивостоком и островом Попова. Пассажиры говорят, что капитан напился

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Паром «Босфор Восточный» накануне потерял ход по пути из Владивостока на остров Попова из-за неполадок с двигателем. Об этом 28 декабря сообщает региональная транспортная прокуратура.

Накануне судно встало на якорь в 21:50 по местному времени в районе пролива Старка. На борту находились 47 пассажиров и 6 членов экипажа. На помощь направили спасателей. В 1:30 двигатель удалось запустить. Спустя полчаса паром пришвартовался к причалу и высадил людей. Никто не пострадал.

Пассажиры рассказали в соцсетях, что капитан «Босфора Восточный» был пьян. На опубликованном видео мужчина сам признается, что он «выпивший», и требует ему не мешать.

«В случае выявления нарушений будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования для их устранения и привлечения к ответственности виновных лиц», — заявили в прокуратуре.

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Комментарии (5)

ProstoZloy
"Граждане, к чему такая паника,
Не хватайте женщин и детей.
Кто сказал, что все мы на Титанике,
Это бред последних новостей.
А вот куда мы все дрейфуем по течению,
Об этом знает лишь отважный капитан,
Но ко всеобщему большому сожалению
Наш капитан лежит в каюте в стельку пьян."
C.Трофимов
Артист ритуальных услуг
Яп тоже напился, еслип паром заглох.
angel of death
капитан Сильвер на палубе... =)
йо-хо-хо, и бутылка водки...
он отправился по компАсу Джека Воробья на поиски Чёрной Жемчужины =))))
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