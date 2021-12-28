Машину гендиректора компании-перевозчика сожгли на юге Петербурга

Полиция Красносельского района ищет поджигателя машины на Красносельском шоссе.



Как стало известно «Фонтанке» 28 декабря, полиция района возбудила уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение имущества» после того, как во дворе дома 54, корпус 1, по Красносельскому шоссе сгорел Mercedes-Benz E. Автомобиль принадлежит 55-летнему генеральному директору компании, которая занимается перевозками.



Уличные камеры зафиксировали, что около двух ночи 25 декабря к машине со стороны пустыря подходит неизвестный. После этого Mercedes загорается.