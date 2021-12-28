FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-13°C/Завтра: -8
73.23р82.94р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Адвент-календарь для занятыхЭто на Новый годПромышленный Петербург

В Петербурге сотрудник ДПС помог прорваться рожающей женщине сквозь пробки в 10 баллов

2
Печать

Сотрудник ДПС сопроводил на патрульном автомобиле машину с рожающей женщиной. Об этом 28 декабря сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Накануне около полудня у дома 10 по проспекту Медиков к дежурившему инспектору ОГИБДД по Петроградскому району лейтенанту полиции Никите Хмельницкому подошел 31-летний мужчина. Водитель «Киа Рио» попросил помочь доставить в роддом рожающую 29-летнюю женщину. Вероятно, он был в отчаянии, так как в этот момент на дорогах были пробки в 10 баллов — риск принимать роды самому был очень велик.

Инспектор Хмельницкий на патрульной «Шкоде Октавия» включил спецсигналы и сопроводил роженицу до клиники. В результате все завершилось благополучно — петербурженка своевременно была передана в заботливые руки врачей.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области
ПоделитьсяПоделиться
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Cashmare
респект дпснику
Джек Восьмеркин
Молодец летёха, просто оказался мужиком и нет тут ни какого подвига, обычная работа офицера гибдд, нас за 22 года уже приучили что если сотрудник помог, то он молодец и подвиг совершил, нет, у него работа такая людей защищать и помогать, а не взятки брать и угоны покрывать.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний