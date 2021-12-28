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«Ъ»: Капитанов ВМФ арестовали по делу о хищении 700 млн при перевооружении кораблей

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Гарнизонный военный суд в Москве отправил под стражу бывшего консультанта департамента ВМФ АО «Рособоронэкспорт» Андрея Клокоцкого и экс-начальника службы развития и эксплуатации ракетно-артиллерийского вооружения управления кораблестроения Вадима Мовчана.

Как пишет 28 декабря «Коммерсантъ», капитаны 1-го ранга проходят в качестве обвиняемых по уголовному делу о хищении почти 700 млн рублей при модернизации вооружения боевых кораблей Северного флота. По информации «Ъ», Клокоцкий сам пришел с повинной в СК и заявил, что «участвовал в совершении преступлений».

Ранее также были арестованы экс-руководители ОАО «Завод «Электроприбор» Муталиб Эмиралиев и АО «Союз-М» Замир Ахмедов.

По версии следствия, в 2013 году Клокоцкий и Мовчан вступили в преступный сговор с Эмиралиевым, Ахмедовым и другими фигурантами. В период до декабря 2017-го они «путем обмана и злоупотребления доверием должностных лиц Минобороны» похитили выделенные военным ведомством 692,7 млн рублей. Деньги, в частности, были предназначены для закупки навигационного оборудования и ремонта зенитных ракетных комплексов, входящих в состав вооружения ракетных крейсеров Северного флота.

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Комментарии (12)

161563662
ВОТ ПОЧЕМУ КУЗЯ В МОРЕ БОЛЬШЕ НЕ ВЫЙДЕТ
***_555
Настоящие ахфицэры - защитники Отечества.
Piligrino
Надо было быть хитрее и сделать как на 'Проворном'
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