Пакет с миллионом рублей нашёл мигрант в петербургском дворе. Фортуна улыбалась недолго

Удачная находка обещает обернуться серьёзными проблемами для иностранца в Петербурге. Подобрав крупную сумму денег, он решил действовать по принципу «что упало, то пропало», но новогоднего чуда для него не произошло.



Как стало известно «Фонтанке» 28 декабря, накануне за час до полудня в полицию Адмиралтейского района обратилась 62-летняя председатель кооператива из Липецкой области, который занимается производством кружев, с просьбой посодействовать в поиске особо ценной пропажи. Женщина потеряла пакет, в котором лежали 975 тысяч рублей.

