Пакет с миллионом рублей нашёл мигрант в петербургском дворе. Фортуна улыбалась недолго

Удачная находка обещает обернуться серьёзными проблемами для иностранца в Петербурге. Подобрав крупную сумму денег, он решил действовать по принципу «что упало, то пропало», но новогоднего чуда для него не произошло.
Как стало известно «Фонтанке» 28 декабря, накануне за час до полудня в полицию Адмиралтейского района обратилась 62-летняя председатель кооператива из Липецкой области, который занимается производством кружев, с просьбой посодействовать в поиске особо ценной пропажи. Женщина потеряла пакет, в котором лежали 975 тысяч рублей.
К шести часам вечера полицейские нагрянули к постояльцу хостела на Казанской улице, которому посчастливилось найти деньги. Пакет на Почтамтской, 12, подобрал 35-летний гражданин Узбекистана. Трудоустроиться в Петербурге он не успел, содержимое пакета как по волшебству решало его финансовые проблемы.
Иностранец не стал озадачиваться поиском владельца и положил новогодний подарок на карту. В отдел его доставили вместе с ней и чеками, подтверждающими операцию.
В отношении мужчины составлен протокол о нарушении миграционного законодательства, в перспективе возбуждение уголовного дела.