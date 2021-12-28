«Ъ»: Казаков могут привлечь к охране природы

Минприроды планирует привлечь членов казачьих обществ к природоохранной деятельности. Об этом 28 декабря пишет «Коммерсант» со ссылкой на соответствующее поручение замглавы ведомства Сергея Аноприенко.



По данным издания, подведомственным министерству федеральным службам, агентствам и госучреждениям поручено заключать с казаками договоры на охрану лесов, обеспечение экологической безопасности на особо охраняемых природных территориях, а также привлекать к патрулированию во время режима ЧС.



В Минприроды подтвердили это намерение. В ведомстве заявили о 6 137 открытых вакансиях, которые «могли бы занять казаки».

