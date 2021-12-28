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«Ъ»: Казаков могут привлечь к охране природы

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Минприроды планирует привлечь членов казачьих обществ к природоохранной деятельности. Об этом 28 декабря пишет «Коммерсант» со ссылкой на соответствующее поручение замглавы ведомства Сергея Аноприенко.

По данным издания, подведомственным министерству федеральным службам, агентствам и госучреждениям поручено заключать с казаками договоры на охрану лесов, обеспечение экологической безопасности на особо охраняемых природных территориях, а также привлекать к патрулированию во время режима ЧС.

В Минприроды подтвердили это намерение. В ведомстве заявили о 6 137 открытых вакансиях, которые «могли бы занять казаки».

Кроме того, там отметили, что уже сейчас войсковые казачьи общества помогают регионам охранять леса и участвуют в рейдах по обнаружению незаконных свалок мусора в Калмыкии, Ростовской, Саратовской и других областях. Все это делается на безвозмездной основе.

«Зарплаты лесников очень маленькие. Вот и родилась идея заключать с казаками договоры на год», – рассказал собеседник «Ъ».

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Комментарии (1)

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Учитывая, сколько этим ряженным выделают средств из государственного бюджета, на них пахать можно в три смены.
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