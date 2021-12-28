У станции Сергиево в Красносельском районе полыхал магазин

У железнодорожной станции Сергиево в Красносельском районе Петербурга загорелся магазин, сообщил в соцсетях очевидец. Тушить его в ночи отправились 20 спасателей и 4 единицы техники.



Как сообщает 27 декабря пресс-служба МЧС по Петербургу, сообщение о возгорании на улице Свердлова, 1 поступило в 21:35. Горела обстановка на территории 100 квадратных метров.

Через два часа пожар потушили, сведений о пострадавших не поступало. В здании по указанному адресу находятся продуктовый магазин, шиномонтажная мастерская, магазин хозтоваров и кафе. Очевидец в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» отметил, что огонь объял магазин, но какой – не уточнил.