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У станции Сергиево в Красносельском районе полыхал магазин

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У железнодорожной станции Сергиево в Красносельском районе Петербурга загорелся магазин, сообщил в соцсетях очевидец. Тушить его в ночи отправились 20 спасателей и 4 единицы техники.

Как сообщает 27 декабря пресс-служба МЧС по Петербургу, сообщение о возгорании на улице Свердлова, 1 поступило в 21:35. Горела обстановка на территории 100 квадратных метров.

Через два часа пожар потушили, сведений о пострадавших не поступало. В здании по указанному адресу находятся продуктовый магазин, шиномонтажная мастерская, магазин хозтоваров и кафе. Очевидец в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» отметил, что огонь объял магазин, но какой – не уточнил.

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Комментарии (1)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помо.щь. номер карты 4890 4947 5276 1270

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
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