Борис Гребенщиков: флейтиста «Аквариума» не пустили в Россию, где он — неизвестно

Лидер «Аквариума» Борис Гребенщиков в ходе концерта в Москве заявил, что музыканта его коллектива — флейтиста Брайана Финнегана — не пустили в Россию.



«Вчера на границе забрали его [Финнегана] паспорт, его задержали, он провел сутки в аэропорту, а сегодня его посадили в самолет и отправили за его же счет обратно, — цитирует Гребенщикова 27 декабря «Новая газета». — При этом никаких объяснений не дали, причины мы не знаем».

Лидер коллектива отметил, что музыканты даже не знают, где в настоящее время находится их коллега, — и посвящают ему концерт. На сайте Брайана Финнегана и в его социальных сетях не было сделано новых публикаций за последние дни.