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Борис Гребенщиков: флейтиста «Аквариума» не пустили в Россию, где он — неизвестно

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Лидер «Аквариума» Борис Гребенщиков в ходе концерта в Москве заявил, что музыканта его коллектива — флейтиста Брайана Финнегана — не пустили в Россию.

«Вчера на границе забрали его [Финнегана] паспорт, его задержали, он провел сутки в аэропорту, а сегодня его посадили в самолет и отправили за его же счет обратно, — цитирует Гребенщикова 27 декабря «Новая газета». — При этом никаких объяснений не дали, причины мы не знаем».

Лидер коллектива отметил, что музыканты даже не знают, где в настоящее время находится их коллега, — и посвящают ему концерт. На сайте Брайана Финнегана и в его социальных сетях не было сделано новых публикаций за последние дни.

52-летний Финнеган — британский подданный, родом из Северной Ирландии. В записях альбомов и концертах «Аквариума» принимает участие с 2006 года.

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Комментарии (4)

Дядя Бо
Северная Ирландия - это-ж практически Донецк, или Луганск. Срочно выдать паспорт гражданина РФ!
AEG
К сожалению, уважаемый Борис Борисович, все повторяется и опять "этот поезд в огне, и нам некуда больше бежать..."
ROMUALD
Доигрался. Наверное азбуку Морзе знал.
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