Плата за размер. Топливный рынок переворачивается с ног на голову

автор фото Александр Миридонов/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







В одной из крупнейших в стране топливных компаний «Фонтанке» подтвердили факт рассылки подобных писем, но оговорились — во-первых, их в первую очередь получили не транспортные предприятия, а те, кто занимался перепродажей, а во-вторых, это временная мера, и касается она, в основном, дизельного топлива.

Нововведение не коснётся пока самых крупных покупателей и многих госзаказчиков, у которых зафиксирована цена по многолетним контрактам, например ГУП «Пассажиравтотранс». Однако тем, у кого контракты истекают с боем курантов, удивиться придётся.



Топ-менеджер одной из крупнейших в Петербурге компаний-автоперевозчиков с парком под тысячу грузовиков рассказал «Фонтанке», что пока письма не получил, но о грядущих переменах уже в курсе. Он и сам раньше работал топ-менеджером в одном из ВИНКов и вспоминает, что аналогичная ситуация уже была в 2018 году. Тогда до «отрицательных скидок» дело не дошло, но за счёт введённых сервисных сборов за обслуживание цена у корпоративных клиентов действительно несколько месяцев была чуть выше розницы.

Сказать, что оптовые покупатели нефтепродуктов шокированы таким положением вещей, было бы неправильно. Там все люди с крепкими нервами и к проявлению эмоций не склонные. Но то, что дизтопливо на бирже сейчас торгуется по 72 054 рублей за тонну (или 61,27 рублей за литр) — это, конечно, выходит далеко за все рамки разумного.



Такая цена зафиксирована в понедельник, 27 декабря, на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже — это региональный индекс с поставкой в Петербурге. Именно с дизельным топливом сейчас самая большая проблема, рассказывают участники рынка. Бензин после пиков конца сентября все же немного «придавило сверху». А вот с дизтопливом ситуация сложилась сложная, объясняют эксперты.



«В этом году налоговая очень сильно прижала производителей и торговцев контрафактным топливом, на которое приходилось чуть ли не до 25% рынка. Речь именно о дизельном топливе, которое потребляют крупные перевозчики и сельхозпроизводители. В свою очередь, нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) не среагировали на это изменение и не запланировали производство, которое могло бы заместить выпавшие объемы, — объясняет топ-менеджер крупной трейдерской компании. — Именно поэтому сейчас в первую очередь грузоперевозчики готовы выкладывать любые деньги, чтобы не останавливать работу».

«Производство не удовлетворяет спрос. Ушедшие с рынка суррогаты заместить не получается. Те запасы летнего дизтоплива, что остались, из-за морозов не покупают. А спрос на зимнее — огромный, готовы покупать по любой цене: предприятия, котельные и даже базы отдыха», — подтверждает глава Нефтяного клуба СПб Олег Ашихмин.

Еще один немаловажный фактор роста — грядущее повышение акцизов на топливо с 1 января. Для дизтоплива рост составит 4%. Вместе с ожидаемым снижением экспортных пошлин это создает экономический смысл для накопления и «придерживания» трейдерами объемов, что также способствует росту дефицита.



Уже в октябре этого года экспортные цены на нефтепродукты были рекордными (по данным ФТС, более свежих данных пока нет). У тех, что оформляются в Петербурге, таможенная стоимость в среднем составляла 553 долл/тонну, те, что в Ленобласти (там другой набор номенклатур) — 662 доллара. Для сравнения, в 2018 году, который держал рекорд до сих пор, эти цифры были на уровне 501 и 587 долл/тонну соответственно. Прошлый же год на фоне общемирового снижения спроса на энергоносители и вовсе показывал невыразительные 264 и 368 долларов за тонну, так что в динамике год к году рост наблюдается двукратный.

Неудивительно, что несмотря на определенные сложности с квотированием экспорта, очень большие объемы топлива уходят из страны. В том числе из-за этого испытывающие дизельное голодание транспортные компании готовы переплачивать, тем более, что средние ставки автомобильного фрахта также растут и позволяют перевозчикам покупать экстремально дорогую солярку. Хотя, конечно, ставки и цены на топливо — вещи взаимосвязанные.



Так что как бы ни шокировала кого-то сейчас цена в 60 рублей за литр дизтоплива, на рынке есть желающие купить его за столько.



Вместе с тем подавляющее большинство водителей всех этих страстей не замечает. На обычных бензоколонках цены, конечно, растут, но если биржевые котировки декабрь к декабрю подскочили на 33%, то на АЗС дизтопливо подорожало на нестрашные 8,8%. Разумеется, тут дело в искусственном сдерживании цен в рамках «джентльменского соглашения» между правительством и крупными ВИНКами: держать цены в пределах инфляции.

Рост инфляции выше запланированного Центробанком позволил рознице поднять цены даже чуть выше спрогнозированного «Фонтанкой» весьма смелого уровня «+2 рубля за литр». Тем не менее сейчас на рынке сложилась ситуация, когда крупным транспортным компаниям, казалось бы, дешевле заправляться по обычным розничным ценам, не связываясь с оптовиками. Однако тут в силу вновь вступает «бог из машины» в лице налоговой.

Дело в том, что практически ни одна АЗС не дает закрывающие документы для бухгалтерий юрлиц, а выводить столько наличных, чтобы их хватало на оплату солярки даже для пяти-шести машин — значит гарантированно привлекать внимание служб финансовой безопасности расчетных банков. Которые сейчас дуют на воду и не позволяют юрлицам распоряжаться их деньгами так же свободно, как можно было раньше. Так что волей-неволей транспортникам приходится идти на заключение контрактов с оптовиками (по большей части с корпоративными отделами розничных сетей тех же самых ВИНКов) по ценам «розница+премия».



Как рассказывают участники рынка, зачастую эта премия может быть «спрятана» в разнообразные сервисные сборы, плату за обслуживание и т.д. Но так или иначе с нового года у многих сетей корпоративные клиенты будут заправляться дороже, чем физлица. Те, кто покрупнее — на 1–1,5%, средний бизнес — ближе к 3%. Малый же бизнес будет искать возможность заправляться на АЗС по ценам, указанным на стеле, и это максимум, какую теперь выгоду можно извлечь из корпоративных отношений, которые ранее гарантировали серьезные скидки, вплоть до 5–6% от розничного ценника. Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»