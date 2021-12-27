В России «прилег» Telegram. Жалуются на него и из других стран

Вечером 27 декабря россияне жалуются на сбои в работе мессенджера Telegram. Сервис Downdetector зафиксировал пик обращений около половины девятого.



Большинство пользователей отмечают проблемы с доступом к приложению, также многие сообщают о сбоях в отправке сообщений, а 19% пишут о сложном подключении с сервера. Судя по карте Downdetector, большинство сообщений о неполадках поступает из Петербурга и Москвы.



Помимо россиян, с проблемой столкнулись жители Украины, Польши, Нидерландов и других стран.

