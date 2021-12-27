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В России «прилег» Telegram. Жалуются на него и из других стран

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Вечером 27 декабря россияне жалуются на сбои в работе мессенджера Telegram. Сервис Downdetector зафиксировал пик обращений около половины девятого.

Большинство пользователей отмечают проблемы с доступом к приложению, также многие сообщают о сбоях в отправке сообщений, а 19% пишут о сложном подключении с сервера. Судя по карте Downdetector, большинство сообщений о неполадках поступает из Петербурга и Москвы.

Помимо россиян, с проблемой столкнулись жители Украины, Польши, Нидерландов и других стран.

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Комментарии (3)

AlBerkut
Всё в порядке, это просто тов. майор не успевает все сообщения перечитывать да разговоры прослушивать...😂😂😂
ssr
А это кто-я помню телеграммы доставляли быстро)
АдМиРал
таки заблочили, демоны :))))?
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