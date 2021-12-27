В Минцифры опровергли утечку исходного кода «Госуслуг»

Проверка инфраструктуры электронного правительства не выявила угроз несанкционированного доступа к исходным кодам портала госуслуг. Данные пользователей надежно защищены, сообщили 27 декабря в Минцифры.
«Проверка всей инфраструктуры электронного правительства не выявила угроз несанкционированного доступа к исходным кодам. Портал госуслуг работает в обычном режиме, данные пользователей надежно защищены», — отметили в министерстве (цитата по ТАСС).
Также в Минцифры добавили, что мониторинг выявил недостатки в работе одного из региональных порталов, который не имеет доступа к данным федерального, а их исходные коды не пересекаются.
Информация об утечке исходного кода портала госуслуг появилась на «хакерском» сайте Cybersec 25 декабря.