FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-13°C/Завтра: -11
73.23р82.94р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Адвент-календарь для занятыхЭто на Новый годПромышленный Петербург

В Минцифры опровергли утечку исходного кода «Госуслуг»

2
Печать

Проверка инфраструктуры электронного правительства не выявила угроз несанкционированного доступа к исходным кодам портала госуслуг. Данные пользователей надежно защищены, сообщили 27 декабря в Минцифры.

«Проверка всей инфраструктуры электронного правительства не выявила угроз несанкционированного доступа к исходным кодам. Портал госуслуг работает в обычном режиме, данные пользователей надежно защищены», — отметили в министерстве (цитата по ТАСС).

Также в Минцифры добавили, что мониторинг выявил недостатки в работе одного из региональных порталов, который не имеет доступа к данным федерального, а их исходные коды не пересекаются.

Информация об утечке исходного кода портала госуслуг появилась на «хакерском» сайте Cybersec 25 декабря.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

тов
Это добрые хакеры раздают куаркоды всем жителям страны.

Первого января все проснутся с куаркодами в телефонах.
LiChaBaTa
Еще бы они подтвердили. Но для протокола запишем.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний