Старейшая белая медведица Европы Катюша умерла в Берлине. Ей было 37 лет

В Берлине скончалась старейшая белая медведица Европы Катюша — ей было 37 лет, а обычно ее сородичи доживают до 25–30. Об этом 27 декабря сообщила пресс-служба городского зоопарка.



Катюша родилась в 1984 году в зоопарке в Карлсруэ и приехала в столицу, когда ей было около года. Последние несколько лет она страдала от сердечного заболевания и наблюдалась у ветеринара, благодаря чему и достигла такого солидного возраста.



«На свой последний день рождения в ноябре она даже съела целый рыбный пирог», — отмечает директор зоопарка Андреас Кнерием.

