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Старейшая белая медведица Европы Катюша умерла в Берлине. Ей было 37 лет

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В Берлине скончалась старейшая белая медведица Европы Катюша — ей было 37 лет, а обычно ее сородичи доживают до 25–30. Об этом 27 декабря сообщила пресс-служба городского зоопарка.

Катюша родилась в 1984 году в зоопарке в Карлсруэ и приехала в столицу, когда ей было около года. Последние несколько лет она страдала от сердечного заболевания и наблюдалась у ветеринара, благодаря чему и достигла такого солидного возраста.

«На свой последний день рождения в ноябре она даже съела целый рыбный пирог», — отмечает директор зоопарка Андреас Кнерием.

Также в учреждении отметили, что белый медведь занесен в Красную книгу как вид, находящийся под угрозой исчезновения. Зоопарк видит свою задачу «не только в том, чтобы вдохновлять гостей животными», но и в том, чтобы защищать воспитанников.

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