В студгородке СПбГУ в Петергофе открылся выездной пункт вакцинации

Студенческий городок СПбГУ в Петергофе — это 10 общежитий, расположенных на одной территории. За 4 часа работы пункта вакцинацию прошли порядка 50 человек. Изначально работа мобильного пункта вакцинации предполагала возможность для студентов сделать на их выбор прививку от гриппа, кори, клещевого энцефалита, полиомиелита, гепатита А и В. Но подавляющее большинство выбирало именно вакцинацию от COVID-19.



Фото: предоставлено пресс-службой «Бронка Групп» Фото: предоставлено пресс-службой «Бронка Групп» Фото: предоставлено пресс-службой «Бронка Групп» Фото: предоставлено пресс-службой «Бронка Групп» Фото: предоставлено пресс-службой «Бронка Групп» Фото: предоставлено пресс-службой «Бронка Групп» Поделиться Поделиться







Сначала всех желающих пройти процедуру осматривал терапевт — собирал жалобы и анамнез, делал термометрию, измерял сатурацию. Затем уже студенты подставляли плечи для «антидота» от коронавируса. Весь процесс занимал около 10 минут, вакцинация проходила по предварительной онлайн-записи.



Свой выбор большинство посетителей объясняли необходимостью продолжить учебу или практику либо нежеланием повторить печальный опыт — многие тяжело переболели в прошлом.

Студентка медицинского направления СПбГУ Яна Шелаева сделала прививку, потому что это необходимо для того, чтобы получить доступ в медицинские учреждения. «Я прохожу сегодня повторную вакцинацию, первую я делала летом до практики, так как ее я проходила в Елизаветинской больнице, в реанимации. Я пришла именно сюда, потому что это удобно, я живу здесь, в общежитии. Кроме того, вакцинация в один этап, ты сразу получаешь QR-код. Ковидом я болела осенью 2020 года, было очень тяжело. Обошлось без больницы, карантин я провела здесь, в общежитии», — рассказала Яна. Девушка является гражданкой Узбекистана, живет в Петербурге уже 3 года.

Александра Солунина, студентка 3 курса направления «Химия» СПбГУ сделала прививку потому, что она позволяет легче перенести болезнь, если все-таки заразишься. «Вероятность меньше, что серьезно заболеешь. Также прошла информация, что без этого перестанут пускать на рабочие места и допускать до учебы, поэтому для меня прививка — необходимость. Вакцинировалась я летом этого года, после прививки 3 дня лежала с температурой, но за прошедшие полгода я не болела, у меня болела мама, но никто из нашей семьи за это время не заразился».



Ченчиков Кирилл, студент СПбГУ, учится на журналиста. Молодой человек честно признался: «Я сюда пришел, потому что лень куда-то еще ехать. Прививку решил сделать в Питере, потому что у меня дома не так сильно развита инфраструктура, как здесь, в России. Я с Донбасса, там намного меньше возможностей это сделать. Ковидом не болел, пока везло».



Яна Шелаева Фото: предоставлено пресс-службой «Бронка Групп» Александра Солунина Фото: предоставлено пресс-службой «Бронка Групп» Кирилл Ченчиков Фото: предоставлено пресс-службой «Бронка Групп» Поделиться Поделиться







«Бронка Групп» стала первой в Санкт-Петербурге вакцинировать иностранных граждан против COVID-19. А еще в допандемийное время, в 2019 году, Единый медицинский центр стал первым медицинским центром России, который подключился к реализации мероприятий по иммунизации против кори трудовых мигрантов.

«Мы очень рады, что в эту суетную предновогоднюю неделю нам удалось запустить совместный проект по укреплению иммунитета студентов с ведущим вузом города — Санкт-Петербургским государственным университетом. Показательно, что повышенный спрос в части возможности вакцинации проявили иногородние и иностранные студенты, ведь после сессии им предстоит поездка домой — к родителям. А это ответственность не только за свое благополучие, но и здоровье близких людей, — отметил генеральный директор «Бронка Групп» Никита Муров. — Отмечу, что это уже не первый наш совместный проект с СПбГУ. Так, специалисты университета проводят комплексный экзамен по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ для иностранцев, оформивших услугу на подготовку документов на получение патента через входящий в «Бронку Групп» Единый миграционный центр».

