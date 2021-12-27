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Последний понедельник года Петербург отмечает 10-балльными пробками

Загруженность дорог Петербурга достигла максимальных 10 баллов. Это на 2 балла больше, чем обычно бывало вечером понедельника. Полти в десятибалльных пробках, по прогнозу, горожанам придется ближайший час.

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По данным «Яндекс.Пробок», необычно плотный затор собрался на Ивановской улице, Невском путепроводе и проспекте Славы. В пробке длиной 5,3 километра, растянувшейся от Володарского моста до Витебского проспекта, можно потерять 53 минуты вместо обычных 23-х. Лишние полчаса может отобрать и затор на Новоприозерском шоссе и проспекте Энгельса — там стоять придется 4,8 километра от Центральной улицы до 8-го Верхнего переулка.

Чуть ранее в пробке длиной 6,6 километра застряли Пироговская, Арсенальная и Свердловская набережные. Там плотный затор от Гренадерского моста до Малоохтинского моста. А на проспекте Стачек скопилась пробка длиной 5,2 километра от площади Стачек до Автомобильной улицы.

На юге КАД между Пулковским шоссе и вантовым мостом движение затруднено в обе стороны, особенно напряженная ситуация на развязке с Пулковским. ЗСД все еще стоит от Благодатной к развязке с КАД.

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Комментарии (1)

Anthonix
"Полти в десятибалльных пробках". Фонтанка, у вас корректор из-за пробок недополз до материала? С уважением : )
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