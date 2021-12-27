Экс-глава кадастровой палаты Ленобласти получил 13 лет колонии за взятки путешествиями и землей

Суд приговорил экс-руководителя кадастровой палаты Ленобласти Олега Михеева и его заместителя Сергея Храмова к лишению свободы в ИК строгого режима. На двоих фигуранты получили 23 года колонии и штрафы на 78,5 млн рублей.
Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга 27 декабря, фигурантов признали виновными в получении взяток в особо крупном размере. Расположения чиновников добивались, покупая для них авиабилеты и оплачивая проживание в отелях. https://t.me/SPbGS/10428
Так, с 2014-го по 2016 год гражданка Медесабаль обеспечила Михеева и членов его семьи страховыми полисами, путевкой в Милан и билетами на самолеты. Взамен тот содействовал ей в махинациях с землей. В денежном эквиваленте его поездка обошлась в 769,4 тысячи рублей, тогда как путешествие Храмова с женой и дочерью в Ригу — чуть более чем в 81 тысячу рублей.
Кроме того, в обмен на нужные документы на руководителей были оформлены два участка земли в Выборгском и Приозерском районах, их стоимость в сумме составила 10,5 миллиона рублей. Храмов также получил участок площадью 153,9 тысячи «квадратов» стоимостью 787,9 тысячи рублей.
По совокупности приговоров суд назначил Михееву наказание в виде 13 лет в ИК строгого режима и штраф в 53 миллиона рублей с лишением права занимать должности на государственной службе в течение восьми лет. Храмова приговорили к десяти годам колонии строгого режима и штрафам на 25,5 миллиона рублей. Государственная служба для него закрыта на десять лет.