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Костюм от Валентины. В Усть-Илимске памятник семье нарядили по-новогоднему, сместив акцент на «загар»

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Памятник семье в иркутском Усть-Илимске обзавёлся тёплой праздничной одеждой. Папа стал Дедом Морозом, старшая дочка — Снегурочкой, младшая — зайчиком, а сын — медведем. 27 декабря фото разошлось по соцсетям.

Как выяснилось, скульптуры нарядили участницы кукольной студии «Лада», костюмы придумала местная жительница Валентина Тарасик. В «человеческой» одежде памятник стал выглядеть экстравагантно. Светлая ткань и искусственный мех подчеркнули «загорелые» лица. В комментариях пользователи это отметили.

«С этими фото администрации Усть-Илимска легко можно найти город-побратим на Африканском континенте! Огонь!» — написала одна из пользовательниц.

Точно такой же памятник семье установлен в Саранске, скульптором композиции выступил народный художник Мордовии Николай Филатов.

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