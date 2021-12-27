«Мои дети не верят в Деда Мороза, потому что их мама — Дед Мороз». Петербургская воспитательница 30 лет перевоплощается в волшебника

автор видео Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Перевоплощение начинается с бровей. Людмила Николаевна густо красит их белым, так, как будто иней их тронул на сильном морозе. Затем наносит красный грим на щёки. Для уплотнения фигуры поддевает куртку, на неё накидывает ярко-красную шубу с белым воротником. В ней Людмила Николаевна похожа на капризную королеву из сказки.

Остается самая главная деталь — раскидистая борода с белыми кудрями. Она крепится к резинке, которая надевается на голову. Розовый маникюр скрывают красные рукавицы. Последняя в списке шапка. Закончив образ, Людмила Николаевна поворачивается и произносит низким голосом: «Я готов!» В ближайшие два часа Дед Мороз будет прятаться в кабинете, чтобы никто из детей его не заметил, и выйдет на сцену только в конце утренника. Ведь дедушка — фигура практически священная, ничто не должно раскрывать его человеческое происхождение.



«Дед Мороз — волшебный, добрый, мужественный и сказочный. Чтобы скрыть особенности женской фигуры, мы купили костюм, расклёшенный книзу», — выдаёт секрет воспитательница.



автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







У Алексеевой с дедушкой общая родина — Вологодская область. Только Людмила Николаевна не из Великого Устюга, а из села Шуйское. После учёбы в педагогическом колледже она уехала к тёте в Ростовскую область. Там заведующая детским садом обратила внимание на харизматичную 19-летнюю воспитательницу, речь которой отличалась оканьем, характерным для северных говоров. Так Алексеевой предложили сыграть Деда Мороза в первый раз.

«Очень сильно боялась, что что-то не получится. Нужно и голос поменять, и тональность. Прошло вроде все хорошо», — вспоминает она. С тех пор Людмила Николаевна становится волшебником каждый Новый год.

Представления она устраивала не только для воспитанников детского сада, но и для своих детей. На Новый год семья уезжала в деревню, где в роли Снегурочки Алексеевой помогала свекровь. Муж Людмилы Николаевны примерить красную шубу так и не решился, сославшись на отсутствие актерских способностей.



«Переодевались в старые-старые костюмы, которые еще с Советского Союза остались, — отмечает Алексеева. — Но мои дети не верят в Деда Мороза, потому что их мама — Дед Мороз. Младший, правда, только в прошлом году перестал верить, в 13 лет. А старшая, ей сейчас 22, — в 2007 году. Она тогда просила на Новый год Беби Бон [интерактивная кукла-пупс, имеющая максимальное сходство с настоящим младенцем], а родился её брат. Она заявила, что больше не верит. Беби Бон же у неё появился позже».



автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







В Петербург семья Людмилы Николаевны переехала в 2012 году, когда её супругу-военному дали квартиру. С тех пор Алексеева работает воспитательницей в 15-м детском саду в Колпино.

В учреждении крепкий педагогический коллектив. Это заметно даже по тому, как украшено здание детского сада. Над входом сверкают не только гирлянды, но и олени, снеговик и маленькая ёлочка. А внутри уже собираются родители на новогоднее представление.

Заказывать профессиональных дедушек в 15-м саду не принято. Только в прошлом году один из пап немного разгрузил график выступлений Алексеевой. К каждой группе детей воспитатели пишут отдельный сценарий. Учат слова и репетируют во время тихого часа. Людмила Николаевна признается, что дедушка в исполнении женщины всё-таки не такой резкий, но малыши всё равно могут испугаться.

