«Творческих» петербуржцев осудили за наркотики. В последнем слове обвиняемая прочитала судье стих

Как сообщили в пресс-службе судов 27 декабря, в 2020 году Павел Егоров и Игорь Васильев арендовали в Белоострове дом с сараем и организовали внутри лабораторию. Помогать с созданием нелегальных веществ они позвали Елену Ружникову, Дмитрия Савиткина, а также Руслана Русакова.

Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор в отношении пяти горожан по статье о производстве наркотических средств в особо крупном размере, а также покушении на него. Им назначили наказание в виде лишения свободы сроком от шести до 12 лет в исправительной колонии строгого режима.

Хотя производство приносило свои плоды, соучастники не отличались профессионализмом — во время работ они гуляли по участку в противогазах, обращая на себя внимание случайных прохожих и местных жителей.



За два неполных месяца «химики» изготовили около пяти килограммов нелегального вещества, а при задержании у Егорова нашли 22 грамма растительного наркотика.



«В суде фигуранты вину признали, в содеянном раскаялись» — добавили в пресс-службе судов. Также подсудимые винили во всем безработное ковидное время.



Павел Егоров объяснил, что раньше занимался клинингом. Из-за ненадежных клиентов у него накопилось долгов на пять миллионов рублей. Денег требовали не только работники фирмы, но и дети и две жены.



Дмитрий Савиткин, в свою очередь, рассказал о смерти матери, брата, разрыве с женой и последовавшей за этими событиями наркотической зависимости. Во время задержания он находился в состоянии опьянения.



О нелегкой судьбе поведал и Руслан Русаков. В 2002 году мужчина остался без жилья, найти подходящую работу без прописки оказалось сложно. «Не умирать же под забором», — констатировал Русаков.

