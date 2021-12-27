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«Творческих» петербуржцев осудили за наркотики. В последнем слове обвиняемая прочитала судье стих

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Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор в отношении пяти горожан по статье о производстве наркотических средств в особо крупном размере, а также покушении на него. Им назначили наказание в виде лишения свободы сроком от шести до 12 лет в исправительной колонии строгого режима.

Как сообщили в пресс-службе судов 27 декабря, в 2020 году Павел Егоров и Игорь Васильев арендовали в Белоострове дом с сараем и организовали внутри лабораторию. Помогать с созданием нелегальных веществ они позвали Елену Ружникову, Дмитрия Савиткина, а также Руслана Русакова.

Хотя производство приносило свои плоды, соучастники не отличались профессионализмом — во время работ они гуляли по участку в противогазах, обращая на себя внимание случайных прохожих и местных жителей.

За два неполных месяца «химики» изготовили около пяти килограммов нелегального вещества, а при задержании у Егорова нашли 22 грамма растительного наркотика.

«В суде фигуранты вину признали, в содеянном раскаялись» — добавили в пресс-службе судов. Также подсудимые винили во всем безработное ковидное время.

Павел Егоров объяснил, что раньше занимался клинингом. Из-за ненадежных клиентов у него накопилось долгов на пять миллионов рублей. Денег требовали не только работники фирмы, но и дети и две жены.

Дмитрий Савиткин, в свою очередь, рассказал о смерти матери, брата, разрыве с женой и последовавшей за этими событиями наркотической зависимости. Во время задержания он находился в состоянии опьянения.

О нелегкой судьбе поведал и Руслан Русаков. В 2002 году мужчина остался без жилья, найти подходящую работу без прописки оказалось сложно. «Не умирать же под забором», — констатировал Русаков.

Единственная девушка в группе пояснила, что живет в России лишь год. Фигурантка раскаялась в содеянном и в последнем слове прочитала свое стихотворение.

«Подсудимые, как оказалось, очень творческие люди, и, пока суд продолжает анализировать доказательства, а мы слушать, в голове Русакова звучит «Шторм» Вивальди», — отметили в пресс-службе.

Павлу Егорову назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет, Игорю Васильеву — 11,5, Дмитрию Савиткину — 10, Руслану Русакову — 6 лет в ИК строгого режима, а Елене Ружниковой — 10 лет в колонии общего режима.

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Комментарии (2)

Банин
Просто бесит неупоминание конкретного вещества, которое производилось, неужели нельзя написать, не думаю что конкретное упоминание подпадает под пропаганду. Однако это знание по факту это кардинально меняет отношение к осужденным.
265984735
Опять сексизм в приговоре.
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