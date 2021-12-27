Нетихая Финляндия. Жителя Ленобласти задержали по подозрению в убийстве супруги в эмиграции

Жителя финского городка Коувола задержали под Гатчиной по подозрению в убийстве жены гантелью.
«Спустя восемь лет после исчезновения в Суоми психолога из Ленобласти арестован её супруг. В нём видят убийцу», — об этом 27 декабря сообщает издание 47news.
Муж пропавшей в 2013-м эмигрантки из России приехал на день рождения к другу в деревню Романовку, где его и задержали полицейские. Мужчина с супругой перебрались в Финляндию в 2011 году, однако на новом месте семейная пара «окунулась в конфликты». В итоге они разошлись.
Следователи полагают, что в день исчезновения женщины, 19 сентября 2013-го, ее супруг пришел к ней в квартиру на улице Мертакуя обсудить развод, однако, скорее всего, обсуждение раздела имущества привело к конфликту. По версии следствия, мужчина мог убить жену ударом гантели по голове.
«Подогнал минивэн вплотную к выходу из дома, тело — в багажник, рванул на юг в направлении Котки. Остановился через 20 километров, а там мост через реку Кюмийоки, её воды и поглотили тело», — сообщает 47news.
Подозреваемый в тот день попросил своего друга, к которому он и поехал на день рождения в Ленобласть, забрать ребенка из школы.
Родственники жертвы также указали, что школьник получил СМС от матери: «Привет, сыночек. Я уезжаю надолго, поживи у папы. Целую». Они не оставляли попыток найти пропавшую даже через программу «Жди меня».
Финская полиция допросила супруга. По его версии, в результате ссоры жена напала на него. Он в ответ отмахнулся гантелью и попал в голову. Травма не была серьёзной, но психолог ушла, «хлопнув дверью». Тело женщины найти не удалось. СК Ленобласти в 2015 году возбудил уголовное дело об убийстве.
Издание 47news изучило страничку переехавшего в Финляндию жителя Ленобласти. Он вступил в брак и путешествует по миру. Бывал он несколько раз и в России. Задержали его после полученной информации от финской полиции. Вину мужчина не признает.