В Петербурге задержан подозреваемый в сочинительстве «сказок» про ДТП для пожилых людей

17 декабря женщине позвонила рыдающая женщина, представившаяся Ольгой. Потерпевшая ошибочно признала в звонившей дочь. Она рассказала, что попала в ДТП, после чего оказалась в больнице. Затем трубку взял незнакомец, «капитан полиции». Он заявил, что Ольга спровоцировала ДТП, перейдя дорогу в неположенном месте. В результате тяжело пострадала девушка-водитель.

Полиция Фрунзенского района задержала предполагаемого «контактного» мошенника, который при помощи легенды о ДТП забирал деньги у пожилых людей. Как сообщает 27 декабря ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, на счету у мужчины как минимум 3 преступных эпизода в разных районах города. Во Фрунзенском районе жертвой стала 82-летняя жительница Купчинской улицы.

Незнакомец сообщил, что от уголовной ответственности Ольгу спасет миллион рублей. Женщина готова была отдать все за дочь, но располагала только 350 тысячами рублей. Сумма «капитана» устроила. Он рассказал, как правильно снять деньги в банке. Если бы кассир спросила пенсионерку о цели снятия наличных, одна должна была ответить, что собирается помочь родственникам с покупкой машины. В ближайшем банке женщине отказали, но мошенник настоял на получении денег в другом банке и даже вызвал петербурженке такси.



Под руководством «полицейского» пожилая женщина написала несколько заявлений о прекращении уголовного дела, собрала пакет для Ольги с деньгами, средствами личной гигиены и постельными принадлежностями и передала все неизвестному. Он забрал пакет и уехал. Через пару часов потерпевшая позвонила дочери, чтобы узнать о ее здоровье, тут и выяснилось, что ни в какое ДТП та не попадала. Пенсионерка пошла в полицию писать настоящее заявление, было возбуждено дело о мошенничестве.



22 декабря оперативники угрозыска задержали в Колпино подозреваемого. 47-летний ранее не судимый местный житель на камеру признался в трех эпизодах мошенничества. Полиция продолжает устанавливать иные факты.

