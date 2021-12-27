Сервис онлайн-конверсии поможет бизнесу продавать и покупать валюту в мобильном банке

ВТБ запустил бесплатный сервис онлайн-конверсии с динамическими рыночными котировками в мобильном приложении ВТБ Бизнес Lite. Решение доступно клиентам сегмента малого и среднего бинеса, при этом не требует подключения и дополнительных настроек.



Чтобы купить или продать валюту, предпринимателю потребуются только смартфон и установленное мобильное приложение ВТБ Бизнес Lite. В разделе «Онлайн Конверсия» отображаются рыночные котировки по индивидуальному курсу для 67 доступных валютных пар. Отслеживать их можно, даже не имея валютного счета, а открыть его при желании можно прямо в приложении.

