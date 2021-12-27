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Сервис онлайн-конверсии поможет бизнесу продавать и покупать валюту в мобильном банке

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ВТБ запустил бесплатный сервис онлайн-конверсии с динамическими рыночными котировками в мобильном приложении ВТБ Бизнес Lite. Решение доступно клиентам сегмента малого и среднего бинеса, при этом не требует подключения и дополнительных настроек.

Чтобы купить или продать валюту, предпринимателю потребуются только смартфон и установленное мобильное приложение ВТБ Бизнес Lite. В разделе «Онлайн Конверсия» отображаются рыночные котировки по индивидуальному курсу для 67 доступных валютных пар. Отслеживать их можно, даже не имея валютного счета, а открыть его при желании можно прямо в приложении.

Конверсионные операции с помощью сервиса проводятся в несколько кликов. Достаточно выбрать нужную валютную пару и указать сумму, а сделка исполняется автоматически. Размер списания и зачисления клиент видит в онлайн-режиме в момент ее совершения, остатки на счетах сразу же обновляются.

— Котировки валютного рынка — очень динамичная сфера, — отметила Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития − старший вице-президент ВТБ. — Теперь наши клиенты в режиме онлайн за пару кликов совершают операции по покупке и продаже валюты в любом месте, курс и состояние счета у них всегда под рукой. Создание удобных цифровых сервисов для повседневной работы бизнеса — стратегический приоритет ВТБ. По достоинству новую возможность оценят предприниматели, ведущие международные расчеты, — сервис позволит им быстро конвертировать валюту для своих финансовых задач.

Сервис доступен клиентам банка круглосуточно по будним дням.

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